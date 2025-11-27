Real, Xabi spegne il caso Vinícius: "Abbiamo un ottimo rapporto"

"Il rapporto con Vinícius è ottimo: è un giocatore fondamentale per noi e c'è fiducia reciproca tra noi. Parliamo prima delle partite, sa quello che penso e io so cosa pensa lui. Questo è il miglior modo per prendere delle decisioni insieme". Così Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha spento il caso Vinícius. Il rapporto tra i due negli ultimi mesi è andato sulle montagne russe: da liti ed esclusioni a parole al miele, come in quest'ultimo caso. L'uscita dell'ex Bayer Leverkusen sul brasiliano però non sembra casuali: in Spagna negli ultimi giorni erano uscite con forza voci di una frizione tra i due che avrebbe spinto Vinícius a comunicare a Florentino Perez la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.