Milan, underdog da scudetto: ma a gennaio servono due innesti

La dead line scudetto è fissata per marzo, parola di Massimiliano Allegri, ma la verità è che il suo Milan, secondo alle spalle della sorprendente Roma, l'appuntamento più importante ce l'ha a gennaio. Già, perché l'underdog del nostro campionato ha qualche buon pregio e un paio di limiti importanti. Il numero uno, quello probabilmente decisivo, riguarda il centravanti. Gimenez, tra l'altro alle prese con un problema alla caviglia non di facile risoluzione, per ora continua a non incidere e la strana coppia Pulisic-Leao, per quanto di grande valore, riempie poco o niente l'area di rigore. E se può andar bene quando i gol nascono in contropiede - vedi Napoli e Inter -, la questione si fa decisamente più complicata contro squadre che si chiudono e che, nel caso specifico, hanno costretto il Milan a due pareggi e all'unica sconfitta stagionale tra Cremonese, Pisa e Parma. Aggravante: due volte in casa e una volta con un doppio vantaggio che pareva di semplice gestione. Insomma, il centravanti è e deve essere l'obiettivo primario per gennaio. I nomi? Lewandowski occupa i sogni di ogni tifoso milanista ma è, oggettivamente, complicato da raggiungere. E allora meglio pensare a un Fullkrug, uno che al West Ham non sta certo facendo follie (e ha un contratto lungo, in scadenza nel giugno 2028), ma che prima ha segnato sempre molto e, soprattutto, sa tenere da solo il peso di un attacco e l'area di rigore la riempie eccome.