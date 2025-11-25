Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA RIVELAZIONE

Milan, underdog da scudetto: ma a gennaio servono due innesti

Per lottare fino in fondo Allegri ha bisogno di un centravanti e di un difensore: la società lo asseconderà?

di Alessandro Franchetti
25 Nov 2025 - 11:35
© Getty Images

© Getty Images

La dead line scudetto è fissata per marzo, parola di Massimiliano Allegri, ma la verità è che il suo Milan, secondo alle spalle della sorprendente Roma, l'appuntamento più importante ce l'ha a gennaio. Già, perché l'underdog del nostro campionato ha qualche buon pregio e un paio di limiti importanti. Il numero uno, quello probabilmente decisivo, riguarda il centravanti. Gimenez, tra l'altro alle prese con un problema alla caviglia non di facile risoluzione, per ora continua a non incidere e la strana coppia Pulisic-Leao, per quanto di grande valore, riempie poco o niente l'area di rigore. E se può andar bene quando i gol nascono in contropiede - vedi Napoli e Inter -, la questione si fa decisamente più complicata contro squadre che si chiudono e che, nel caso specifico, hanno costretto il Milan a due pareggi e all'unica sconfitta stagionale tra Cremonese, Pisa e Parma. Aggravante: due volte in casa e una volta con un doppio vantaggio che pareva di semplice gestione. Insomma, il centravanti è e deve essere l'obiettivo primario per gennaio. I nomi? Lewandowski occupa i sogni di ogni tifoso milanista ma è, oggettivamente, complicato da raggiungere. E allora meglio pensare a un Fullkrug, uno che al West Ham non sta certo facendo follie (e ha un contratto lungo, in scadenza nel giugno 2028), ma che prima ha segnato sempre molto e, soprattutto, sa tenere da solo il peso di un attacco e l'area di rigore la riempie eccome. 

Portare un centravanti in una squadra con una difesa tornata solida appena rientrato Rabiot (con lui i gol subiti precipitano verso lo zero) e con un centrocampo invidiabile e altamente completo significherebbe dare ad Allegri la possibilità di confrontarsi alla pari con chiunque. Che poi, a ben vedere, la classifica del suo Milan nasce soprattutto dalle vittorie contro Napoli, Roma e Inter, non proprio le ultime della classe. Se la società sarà in grado di aiutare il suo tecnico, i rossoneri correranno per lo scudetto fino all'ultima giornata. Anche perché, e questo sembra più facile, per completare il puzzle manca un difensore centrale di esperienza di cui si sa già tutto. Thiago Silva il Milan lo ha tenuto sempre nel cuore. Ha 41 anni (Fullkrug 32, anche lui non proprio un prospetto), ma fisicamente è integro e la sua qualità è certamente sopra media. Potrebbe essere il Kjaer di Allegri, l'uomo d'ordine dentro e fuori dal campo, il giocatore che serve quando bisogna tenere la barra a dritta e portarsi a casa il risultato. Due uomini e uno scudetto, si potrebbe raccontare così, con la complicità non irrilevante dell'assenza dalle coppe europee che di energie, specie mentali, se ne portano via sempre parecchie.

Il calendario, insomma, va spostato indietro per essere in piena lotta scudetto a marzo. Gennaio sarà importante, sempre che a gennaio il Milan continua a essere dov'è. Perché questo accada Allegri dovrà semplicemente continuare a fare l'Allegri, a gestire ogni momento nel segno della totale concretezza. Il resto è tutto nelle mani della società. Perché tra uno scudetto del bilancio e uno da cucirsi al petto c'è una differenza abissale. 

milan

Ultimi video

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

02:26
Un pazzo campionato

Un pazzo campionato

02:23
Una Juventus sottozero

Una Juventus sottozero

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

I più visti di Milan

INTER – Thuram (in forte dubbio) 

Le parole di Thuram fanno discutere: "Milan come il Real... nei contropiedi"

Maignan super, il dettaglio: para il rigore a Calhanoglu ancora prima del tiro

I pali, un super Maignan e un lampo di Pulisic: il derby è del Milan, Allegri scavalca Chivu in classifica

Milan in ritiro, Inter no. Record d’incassi, coreografia “ufficiale” e formazioni: verso il derby LIVE

Inter-Milan da record d'incasso: cifra storica nel primo derby da proprietari

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:03
Lorenzo Buffon, il cordoglio della Figc: "Portiere leggendario"
12:02
Lorenzo Buffon, Inter: "Portiere dalle qualità straordinarie"
11:40
Figc, Capua alla guida della commissione antidoping
10:44
Juve con Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne
09:56
Morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50