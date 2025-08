Tomori: "Darò tutto per il Milan. Allegri ci ha subito detto una cosa"

Il classe 1997, che compirà 28 anni a dicembre, parla della difesa a tre provata nelle prime uscite: "Mi sono trovato bene, con linea a tre o a cinque posso essere più libero di staccarmi per andare a contrastare gli avversari, è un ruolo buono per me che sono veloce e aggressivo". Le richieste di Allegri? "Sono diverse dal passato, le abbiamo capite, stiamo lavorando duro: saremo pronti per le prime partite ufficiali".