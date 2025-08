Jashari incontra il Bruges e chiede di essere liberato per il Milan

Mentre le trattative sono ancora in fase di stallo, nonostante la chiara richiesta del giocatore, il Bruges ha deciso di non fare a meno di Ardon Jashari in vista del prossimo preliminare di Champions League. Impegnato contro il Salisburgo il prossimo 6 agosto, il club belga ha infatti inserito il 23enne nell'elenco dei giocatori schierabili da Hayen, mandando un messaggio al Milan che segue con insistenza da settimane il centrocampista. Da vedere, in prossimità della sfida, se poi il classe 2002 svizzero sarà convocato o meno, col tecnico che ha già deciso di fare a meno di lui per la sfida contro il Mechelen.