Serie A, Milan-Genoa 1-1: Leao salva il Diavolo al 92’, Stanciu sbaglia un rigore al 99’

Il Milan rallenta nella 19ª giornata di Serie A. I rossoneri pareggiano infatti 1-1 a San Siro contro il Genoa e scivolano così a -3 dalla capolista Inter, dopo aver rischiato pure di perdere contro un Grifone a un passo dal successo negli ultimi secondi di recupero. A spezzare l’equilibrio davanti al pubblico del Meazza è Colombo al 29’: l’ex di serata ruba il tempo a Gabbia e buca Maignan da pochi passi, valorizzando la bella giocata di Malinovskyi. Al 58’ Pulisic si vede invece annullare dal Var per un fallo di mano quello che sarebbe stato il gol del pareggio, trovato quindi con un’incornata vincente da Leao al 92’.
I colpi di scena a San Siro non sono però finiti: Bartesaghi commette infatti un fallo da rigore al 99’ e Stanciu si presenta sul dischetto, ma spara altissimo, sprecando un’enorme chance per regalare la vittoria a De Rossi. Il Milan di Allegri si presenta così a metà stagione al secondo posto, con 39 punti conquistati fin qui: per chiudere ufficialmente il proprio girone d’andata il Diavolo deve però recuperare ancora la gara col Como. A 16 punti è invece il Genoa, appena sopra la zona retrocessione.
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 6 – Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Colombo ed è spettatore in occasione del rigore fallito da Stanciu al 99’.
Tomori 6 – È il più ordinato nel terzetto difensivo del Milan scelto per la serata. Nulla di più.
Gabbia 5 – Colpisce una traversa al 7’ (complice una grande parata di Leali), ma perde la marcatura su Colombo in occasione dell’1-0. È un errore grave, all’interno di una prestazione sbiadita. (30’ st Athekame 6 – Entra per far rifiatare un Gabbia in difficoltà e sforna pure un cross molto interessante, non raccolto però da alcun compagno).
Pavlovic 5,5 – Non è esente da colpe nell’azione che porta al gol del Genoa, contribuendo a lasciare un buco a centro area. Offre un grande cross a Pulisic nella ripresa: Leali salva però tutto.
Saelemaekers 6,5 – Scodella in area un paio di cross molto interessanti, confermandosi uno dei più attivi in fase offensiva. (20’ st Füllkrug 5,5 – Prova a giocare di sponda, ma non incide).
Fofana 5 – Scivola davanti a Leali, divorandosi la chance per pareggiare il match nel primo tempo. Esce all’intervallo. (1’ st Loftus-Cheek 6 – Entra con tanta voglia di fare e dà nuova energia alla fase offensiva rossonera).
Modric 6 – Non vive la sua serata migliore a San Siro, non trovando alcun guizzo per ispirare i compagni.
Rabiot 6 – Troppo leggero nel tentativo di schermare Malinovskyi sull’1-0 rossoblù. Decisamente meglio nella ripresa.
Bartesaghi 5 – Parte forte, offrendo subito un cross perfetto per l’inzuccata con cui Gabbia fa tremare la traversa. Si spegne però con il passare dei minuti e nel recupero regala un rigore che poteva costare una sconfitta.
Pulisic 6,5 – Si accende nella ripresa e trova pure il gol, ma se lo vede annullare dal Var per un fallo di mano. Solo una strepitosa parata di Leali gli nega poi un’altra rete nel finale.
Leao 7 – Gioca una brutta partita, ma in pieno recupero trova la rete che pareggia l’incontro. Incorna Leali nel momento decisivo.
IL TABELLINO
MILAN-GENOA 1-1
Milan (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 5 (30’ st Athekame 6), Pavlovic 5,5; Saelemaekers 6,5 (20’ st Füllkrug 5,5), Fofana 5 (1’ st Loftus-Cheek 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 5; Pulisic 6,5, Leao 7. A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Castiello. All.: Allegri
Genoa (3-5-2): Leali 7; Marcandalli 6,5, Ostigard 6,5, Vasquez 6,5; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6,5 (19’ st Ellertsson 6), Frendrup 6, Thorsby 6 (19’ st Masini 6), Martin 6 (37’ st Stanciu 5); Vitinha 6,5 (30’ st Ekhator 6,5), Colombo 7 (37’ st Otoa sv). A disp.: Lysionok, Sommariva; Sabelli; Cuenca, Fini, Venturino; Nuredini. All.: De Rossi
Arbitro: Mariani
Marcatori: 29’ Colombo (G), 45’+2’ st Leão (M)
Ammoniti: Gabbia (M), Leali (G), Maignan (M), Pavlovic (M)
Note: 13’ st gol annullato per fallo di mano a Pulisic (M), 45’+9’ st rigore sbagliato da Stanciu (G)
LE STATISTICHE
Il Milan è rimasto imbattuto in 17 incontri consecutivi in una stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2004 (19 in quell’occasione).
Il Genoa è rimasto imbattuto in tre trasferte consecutive contro il Milan in Serie A (3N) per la prima volta dal periodo tra il 1976 e il 1981 (tre pareggi di fila in quell’occasione).
Il Milan ha tentato almeno 30 conclusioni in una gara di Serie A (32) per la prima volta dal 4 aprile 2022, contro il Bologna (33).
Il Genoa non ha trasformato tre dei quattro rigori calciati in questa Serie A: più errori dal dischetto rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.
Rafael Leão ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze casalinghe in Serie A; dallo scorso ottobre nessun giocatore ha fatto meglio nella competizione - cinque anche per Moise Kean.
Lorenzo Colombo è andato a bersaglio in due presenze consecutive in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia del Lecce (contro Sampdoria e Lazio in quel caso).
Lorenzo Colombo ha segnato due gol in Serie A contro il Milan, solo contro l'Hellas Verona (quattro) ne conta di più nel torneo (due anche contro il Monza).
Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime cinque trasferte di Serie A (due reti e un assist), tante partecipazioni quante nelle precedenti 29 gare esterne nella competizione.
Prima di Davide Bartesaghi (21), l’ultimo giocatore del Milan a effettuare almeno 20 cross (inclusi corner) in un incontro di Serie A era stato David Beckham, 20 contro l’Inter il 24 gennaio 2010.
Questa è stata la 200ª partita da allenatore del Milan per Massimiliano Allegri tra tutte le competizioni, diventando così il primo allenatore nella storia a raggiungere questo traguardo sia sulla panchina dei rossoneri, sia su quella della Juventus (420).
Morten Frendrup ha disputato la sua 100ª gara in Serie A, diventando il terzo giocatore danese a tagliare questo traguardo dall’inizio dello scorso decennio nella competizione, dopo Jens Stryger Larsen (143) e Simon Kjær (137).