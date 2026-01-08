Serie A, Milan-Genoa 1-1: Leao salva il Diavolo al 92’, Stanciu sbaglia un rigore al 99’

LE STATISTICHE

Il Milan è rimasto imbattuto in 17 incontri consecutivi in una stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2004 (19 in quell’occasione).

Il Genoa è rimasto imbattuto in tre trasferte consecutive contro il Milan in Serie A (3N) per la prima volta dal periodo tra il 1976 e il 1981 (tre pareggi di fila in quell’occasione).

Il Milan ha tentato almeno 30 conclusioni in una gara di Serie A (32) per la prima volta dal 4 aprile 2022, contro il Bologna (33).

Il Genoa non ha trasformato tre dei quattro rigori calciati in questa Serie A: più errori dal dischetto rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

Rafael Leão ha segnato cinque gol nelle ultime cinque presenze casalinghe in Serie A; dallo scorso ottobre nessun giocatore ha fatto meglio nella competizione - cinque anche per Moise Kean.

Lorenzo Colombo è andato a bersaglio in due presenze consecutive in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra novembre 2022 e gennaio 2023 con la maglia del Lecce (contro Sampdoria e Lazio in quel caso).

Lorenzo Colombo ha segnato due gol in Serie A contro il Milan, solo contro l'Hellas Verona (quattro) ne conta di più nel torneo (due anche contro il Monza).

Ruslan Malinovskyi è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime cinque trasferte di Serie A (due reti e un assist), tante partecipazioni quante nelle precedenti 29 gare esterne nella competizione.

Prima di Davide Bartesaghi (21), l’ultimo giocatore del Milan a effettuare almeno 20 cross (inclusi corner) in un incontro di Serie A era stato David Beckham, 20 contro l’Inter il 24 gennaio 2010.

Questa è stata la 200ª partita da allenatore del Milan per Massimiliano Allegri tra tutte le competizioni, diventando così il primo allenatore nella storia a raggiungere questo traguardo sia sulla panchina dei rossoneri, sia su quella della Juventus (420).

Morten Frendrup ha disputato la sua 100ª gara in Serie A, diventando il terzo giocatore danese a tagliare questo traguardo dall’inizio dello scorso decennio nella competizione, dopo Jens Stryger Larsen (143) e Simon Kjær (137).