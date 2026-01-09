Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA SUGGESTIONE

Milan: Leao, Fullkrug e un ritorno al passato. Ma c'è posto per Saelemaekers?

Contro il Genoa, in svantaggio, Allegri è stato costretto a cambiare modulo: una scelta necessaria e un'idea per il futuro

di Alessandro Franchetti
09 Gen 2026 - 16:34
© Getty Images

© Getty Images

Il vero problema è l'esterno destro, perché oggi tutto va bene, ma domani chissà. Il chissà ha un focus ben preciso che spieghiamo: al 65' di Milan-Genoa, con i rossoneri in svantaggio, Massimiliano Allegri è stato costretto, per la prima volta in stagione, a passare dal 352 d'ordinanza al vecchio 433. Un ritorno al passato, con piccola variazione sul tema - nelle scorse stagioni i rossoneri giocavano con il 4231 -, che ha garantito presenza in area di un centravanti vero, Fullkrug, e riportato Leao e Pulisic nel ruolo che meglio vestono, quello di esterni offensivi. Il tutto, per cause di forza maggiore, rinunciando a Saelemaekers, uno degli insostituibili del tecnico toscano. 

E proprio Saelemaekers è il vero punto di domanda dentro una possibilità di gioco che, per diversi motivi, andrebbe esplorata. Il Milan non ha un vero e proprio terzino destro, se non si vogliono considerare tali un adattato Tomori o Athekame, anche lui comunque con caratteristiche più offensive che difensive. Quel ruolo potrebbe ricoprirlo il belga, come già accaduto in passato, ma Alexis è stato ed è tremendamente importante nello sviluppo della manovra e nella gestione di palloni difficili. Abbassarlo di 30 metri per favorire un modulo nuovo e più adatto agli attaccanti del Milan, insomma, significherebbe non dover rinunciare a lui, ma limitarlo parecchio. Come si comporterà quindi Allegri?

E' difficile immaginarsi un cambio di rotta da parte dell'ex Juve, ma non si può non notare come il Milan abbia decisamente aumentato la propria pericolosità offensiva con il passaggio al 433. Fullkrug, comunque alla ricerca della forma migliore, sa stare meglio in mezzo all'area e a contatto con i centrali avversari di quanto non sappia fare Leao che, al contrario, diventa decisamente più pericoloso quando, sull'out sinistro, ha la possibilità di puntare nell'uno contro uno l'avversario in campo aperto. Pulisic, che sa muoversi bene in ogni zona della trequarti, è un po' un discorso a sé stante, ma certamente è un giocatore cui non si può rinunciare. E allora? Allora come contro il Genoa il sacrificato diventa Saelemaekers, punto però fondamentale di equilibrio di tutta la squadra.

Di fatto pensare che Allegri cambi prospettiva è molto azzardato, ma certo è che le opzioni a sua disposizione sono decisamente aumentate con l'arrivo di Fullkrug e che il tedesco non potrà essere sempre utilizzato come carta della disperazione quando sarà necessario mettere chili nell'area avversaria. Il 433, che Allegri non aveva considerato, è ora la pietra angolare tra un Milan che subisce poco e un Milan che poco costruisce in fase offensiva. E' una scelta, difficile, ma pur sempre una scelta. Non frutto dell'emergenza, ma lucida e consapevole. Ad Allegri il compito di farla, quando farla e come farla. 

Leggi anche

Pavlovic come Maspero, la mossa decisiva prima del rigore di Stanciu VIDEO

milan

Ultimi video

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

01:07
DICH GASPERINI PRE SASSUOLO DICH

Gasperini: "La presenza della proprietà è un gran segnale"

00:46
DICH BRESCIANINI ALLA FIORENTINA DICH

Brescianini: "Mi suderò la maglia"

01:01
kaka

Kakà non ha perso il tocco: rigore da maestro alla Kings World Cup

01:42
Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

Cesari: "Inter-Napoli a Doveri? Premiata la sua personalità"

02:19
Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

Piantanida: "Tutti i segreti dell'arbitro di Inter-Napoli"

00:37
MCH MIURA PRESENTAZIONE FUKUSHIMA MCH

Miura in campo a 59 anni: ecco la maglia numero 11

04:03
DICH LOTITO STADIO E MERCATO DICH

Lotito scatenato: "Raspadori? Non è Maradona"

01:48
Raspadori è a un bivio

Raspadori è a un bivio

01:35
La Lazio compie 126 anni

La Lazio compie 126 anni

01:42
Juventus, riecco Miretti

Juventus, riecco Miretti

01:36
Non è Buongiorno

Non è Buongiorno

01:10
L'Inter cerca conferme

L'Inter cerca conferme

01:16
Il Napoli verso San Siro

Il Napoli verso San Siro

01:34
Akanji, vero top player

Akanji, vero top player

02:05
Arriva Inter-Napoli

Arriva Inter-Napoli

I più visti di Milan

Il Milan conferma il "mal da piccole": Leao salva i rossoneri, Stanciu li grazia ma l'Inter ora scappa

Milan, la nuova prima maglia è un omaggio al passato: sorprendono la seconda e la terza

DICH ALLEGRI QUOTA CHAMPIONS DICH

Allegri: "La quota Champions si è alzata"

DICH ALLEGRI TEDOFORO DICH

Allegri tedoforo a Milano Cortina: "Sono contento, sarà meraviglioso"

Ibrahimovic incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' stato il migliore di sempre"

Allegri: "Io tedoforo un'emozione. Rinnovo Maignan? La società lavora per un futuro importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:33
Serie A, giudice sportivo: Zaccagni, Tomori e altri tre giocatori squalificati per un turno
16:20
Torino, Baroni: "Tanti giocatori da valutare, vogliamo crescere"
15:23
Kings World Cup: Kaká show, rigore e discorso motivazionale
14:18
Inter, Coca Cola nuovo sponsor: il comunicato
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo