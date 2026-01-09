Fofana disperato dopo la scivolata contro il Genoa: "Mi dispiace tanto"

Il gol mancato dal centrocampista rossonero ha subito fatto il giro del web e dopo il pari col Genoa il francese ha affidato le sue emozioni a Instagramdi Marco Mugnaioli
Il Milan si dimostra ancora piccolo con le piccole, pareggia in extremis a San Siro contro il Genoa e scivola a -3 dall'Inter in classifica. Ma la scivolata che ha fatto più notizia nella gelida notte di Milano è stata quella di Youssouf Fofana, che nel finale di un primo tempo difficile per lui e per la squadra è stato sfortunato protagonista di un clamoroso gol mancato dai rossoneri: cross di Saelemaekers, zampata di Leao respinta d'istinto da Leali, la palla scorre a pochi metri dalla linea e arriva dalle parti del centrocampista francese, che va per coordinarsi di testa ma scivola comicamente e manca incredibilmente il pallone.
© X
Un episodio, di fatto l'ultima immagine della partita di Fofana prima di essere sostituito da Massimiliano Allegri, che ha fatto subito il giro dei social scatenando molta ironia tra gli utenti e che ha spinto anche il centrocampista rossonero a esporsi in prima persona pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram e scrivendo: "Mi dispiace tanto".