Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Fofana disperato dopo la scivolata contro il Genoa: "Mi dispiace tanto"

Il gol mancato dal centrocampista rossonero ha subito fatto il giro del web e dopo il pari col Genoa il francese ha affidato le sue emozioni a Instagram

di Marco Mugnaioli
09 Gen 2026 - 08:32

Il Milan si dimostra ancora piccolo con le piccole, pareggia in extremis a San Siro contro il Genoa e scivola a -3 dall'Inter in classifica. Ma la scivolata che ha fatto più notizia nella gelida notte di Milano è stata quella di Youssouf Fofana, che nel finale di un primo tempo difficile per lui e per la squadra è stato sfortunato protagonista di un clamoroso gol mancato dai rossoneri: cross di Saelemaekers, zampata di Leao respinta d'istinto da Leali, la palla scorre a pochi metri dalla linea e arriva dalle parti del centrocampista francese, che va per coordinarsi di testa ma scivola comicamente e manca incredibilmente il pallone.

© X

© X

Un episodio, di fatto l'ultima immagine della partita di Fofana prima di essere sostituito da Massimiliano Allegri, che ha fatto subito il giro dei social scatenando molta ironia tra gli utenti e che ha spinto anche il centrocampista rossonero a esporsi in prima persona pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram e scrivendo: "Mi dispiace tanto".

Leggi anche

Allegri: "Punto guadagnato? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

fofana
milan
genoa
scivolata
social

Ultimi video

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

03:32
DICH RABIOT POST GENOA DICH

Milan, Rabiot: "Sfida scudetto? Noi ci siamo"

02:48
DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

01:43
DICH VASQUEZ POST MILAN DICH

Genoa, Vasquez: "Per noi un punto importante"

01:05
MCH CR7 GOLLONZO VS AL NASSR MCH

La papera del suo portiere rende inutile il gol di CR7

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

I più visti di Milan

Milan, la nuova prima maglia è un omaggio al passato: sorprendono la seconda e la terza

Il Milan conferma il "mal da piccole": Leao salva i rossoneri, Stanciu li grazia ma l'Inter ora scappa

DICH ALLEGRI QUOTA CHAMPIONS DICH

Allegri: "La quota Champions si è alzata"

DICH ALLEGRI TEDOFORO DICH

Allegri tedoforo a Milano Cortina: "Sono contento, sarà meraviglioso"

Ibrahimovic incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' stato il migliore di sempre"

Allegri: "Io tedoforo un'emozione. Rinnovo Maignan? La società lavora per un futuro importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:00
Milan, Fullkrug dopo l'esordio a San Siro: "Sono orgoglioso"
08:13
Festa dei tifosi della Lazio per festeggiare i 126 anni della società
23:33
Genoa, De Rossi: "Tanta amarezza per come è finita dopo un grande primo tempo"
23:26
Como senza Addai, Ramon squalificato
23:14
Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan? Per me è impossibile"