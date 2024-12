Milan, Scaroni: "Sostenibili ma abbiamo investito più degli altri. I risultati? Il calcio è così"

Paolo Scaroni torna a parlare della ricetta del calcio moderno: "La sostenibilità finanziaria è obbligatoria: senza, la Uefa ti penalizza. Attraverso la sostenibilità finanziaria noi siamo la squadra in Serie A che ha investito di più. I risultati si vedono e non si vedono? Certo, il calcio è quella cosa lì...". Così il presidente del Milan sulla vicenda del nuovo stadio di Milano: "Il progetto di San Siro cui stiamo lavorando oggi è il fratello gemello di quello di sei anni fa e nonostante siano passati sei anni non è successo niente. Devo dire però che è cambiata anche la visione dei cittadini: non è San Siro a essere iconico, ma sono Milan e Inter a essere iconiche. Dove andiamo diventiamo iconici".