Allegri apre al ritorno al Milan: in caso di esonero di Fonseca, il toscano valuta il rientro in rossonero

"Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti e chi lo sa se l'amore fra Massimiliano Allegri e il Milan non possa tornare a sbocciare. Il nome del tecnico livornese sta rimbalzando nelle ultime ore come possibile sostituto di Paulo Fonseca in caso d'esonero, una scelta che avrebbe l'appoggio anche dello stesso Allegri, pronto a valutare la possibilità di subentrare a stagione in corso.