Scaroni: "Sarà un Milan costruito e attrezzato per la Champions League"

© ipp In casa Milan Paolo Scaroni indica la rotta a poco più di un mese dall'inizio della stagione. E, nonostante le cessioni importanti, l'asticella degli obiettivi resta alta. "Vedo un Milan attrezzato per la Champions League - ha spiegato a Sky Sport il presidente rossonero riferendosi alle manovre di mercato e all'arrivo di Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero e Christian Pulisic - Lo stiamo costruendo così, per come si gioca in Champions League". "Pioli è l'elemento di continuità, l'ho visto lunedì di eccellente umore. E' un uomo di buon carattere, sorridente e rilassato - ha aggiunto, ribadendo la centralità del tecnico rossonero nel progetto -. L'ho visto confidente e in perfetta sintonia con tutto il nostro team".

Una sintonia che in questa fase sta ridisegnando il Milan dopo le ultime mosse in uscita e in entrata sul mercato. "Giorgio Furlani ci ha abituato a un acquisto alla settimana, ma non continueremo così fino al 31 agosto", ha dichiarato Scaroni sorridendo, ma sapendo che comunque qualche altro innesto importante sarà necessario per puntellare la rosa a disposizione di Pioli e creare una squadra competitiva su più fronti.

Poi una battuta sulla separazione da Paolo Maldini e Frederic Massara. "Tutte le persone che hanno lasciato il Milan lasciano un fantastico ricordo in noi e in me in particolare - ha concluso Scaroni -. Ho avuto con tutti uno splendido rapporto. Auguro loro una grande carriera futura".