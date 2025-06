Pulisic punta sul Milan e non sta nella pelle: "Allegri? Non vedo l'ora di conoscerlo, ottimista per il futuro"

In un Milan con una vera e propria rivoluzione in atto, con un mercato fatto di grandi addii, Christian Pulisic sarà uno dei punti fermi della squadra rossonera. L'americano, al termine di una stagione non positiva per il club ma comunque personalmente buona in fase realizzativa, ha preferito dire no alla sua nazionale per riposarsi e tornare carico in vista della preparazione per il prossimo campionato. E al raduno ci sarà occasione di conoscere il nuovo tecnico Massimiliano Allegri e Pulisic non sta nella pelle: "Non vedo l’ora di conoscere lui e lo staff, penso che sia la scelta giusta”.