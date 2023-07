Milan, è il giorno di Pulisic. E Reijnders è a un passo

MANOVRE ROSSONERE

Per lo statunitense visite e firma. L'ultima offerta per l'olandese (23 milioni bonus inclusi) dovrebbe aver convinto l'Az: si attende la fumata bianca

Doppio colpo in arrivo per il Milan di Stefano Pioli. Oggi è il giorno di Christian Pulisic, che si sottoporrà alle visite di rito prima di legarsi ai rossoneri fino al 2027 con un contratto da 4 milioni netti a stagione. Lo statunitense con passaporto croato si aggregherà quindi al resto della squadra raggiungendo il suo vecchio compagno Loftus-Cheek e mettendosi a disposizione del tecnico rossonero. La giornata è però molto importante anche su un altro fronte: Reijnders, che Pioli ha chiesto a gran voce alla sua dirigenza, è davvero a un passo. Dopo un primo rilancio del pomeriggio di ieri (19 milioni più 5 di bonus), il Milan si è ulteriormente avvicinato alla richiesta di 25 milioni dell'Az alzando la base fissa e mettendo sul piatto 23 milioni bonus inclusi. L'offerta dovrebbe questa volta convincere il club olandese da cui, a questo punto, si aspetta solo il via libera al trasferimento.

Un pezzo dopo l'altro il nuovo Milan sta insomma nascendo. Non è ancora finita, perché la rosa ha ancora bisogno di qualche ritocco e vanno soprattutto colmate le lacune in attacco e nel ruolo di esterno destro alto, ma intanto Pulisic metterà nero su bianco il suo accordo oggi e domani, o comunque entro il weekend, dovrebbe essere la volta di Reijnders.

Poi toccherà decidersi sugli altri obiettivi. Chukwueze, che piace moltissimo a Pioli, sembra ancora troppo lontano. Questi, perciò, saranno anche i giorni delle scelte, perché il giocatore del Villarreal andrebbe a occupare l'ultimo slot da extra e il sacrificio dovrà necessariamente valere la pena. L'alternativa più credibile è in questo momento il danese Isaksen, ma i movimenti saranno a sensazione ancora parecchi. In mezzo al campo, ad esempio, non si è ancora abbandonata la pista Musah, mentre per l'attacco non è da escludere che tra Taremi (extracomunitario) e Morata (molto costoso), possa alla fine venir fuori un altro nome. Il mercato rossonero è comunque caldissimo e questa potrebbe essere la settimana decisiva.

