Aia, Matteo Martino vince quarta edizione 'Torneo eSport'

E' l'arbitro Matteo Martino della sezione di Collegno (Torino) il vincitore della quarta edizione del Torneo eSport dell'Associazione Italiana Arbitri. Il giovane atleta ha concluso la finalissima al primo posto con 20 punti, davanti al vincitore della precedente edizione Lorenzo De Micheli della sezione di Gallarate (Varese) e a Daniele Picano della sezione di Formia (Latina), entrambi a quota 16 punti (ma con De Micheli in vantaggio per via della differenza reti).