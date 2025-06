Conference League, irlandesi Drogheda esclusi per violazione norme multiproprietà

Il Drogheda, vincitore della Coppa d'Irlanda, ha perso il ricorso contro l'esclusione dalla Conference League la prossima stagione per aver violato le norme Uefa sulla proprietà dei club. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha emesso una decisione urgente, respingendo il ricorso del Drogheda, discusso lunedì. Martedì la Uefa inizierà a effettuare i sorteggi per i turni di qualificazione della terza divisione europea. Il Drogheda e il Silkeborg danese si sono entrambi qualificati per il secondo turno preliminare della Conference League, ma sono di proprietà del gruppo statunitense Trivela Group. Le norme Uefa a tutela dell'integrità sportiva impongono condizioni di ammissione alle squadre provenienti da una rete multi-club.