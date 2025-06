Europei donne in Svizzera: "Qui anche se perdi vinci"

Gli Europei femminili 2025 di calcio, ospitati per la prima volta in Svizzera, sono un successo già prima del calcio d'inizio, previsto il 2 luglio prossimo. Ad oggi è stato venduto oltre mezzo milione di biglietti, numero mai raggiunto nelle precedenti edizioni e addirittura superiore a quello del Mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Due terzi sono stati acquistati in Svizzera ma anche dagli Usa, oltre che, ovviamente, dall'Italia, da parte dei sostenitori delle azzurre. La nazionale di Andrea Soncin ha scelto come ritiro Weggis, piccolo centro sul Lago di Lucerna, dove preparerà le tre partite del girone: il 3 luglio contro il Belgio a Sion, il 7 a Ginevra contro il Portogallo e l'11 a Berna contro la Spagna. Il crescente interesse per il calcio femminile e l'importanza che la Svizzera attribuisce al torneo è testimoniata dal coinvolgimento dell'attuale presidente della Confederazione Svizzera e Capo del Dipartimento federale delle Finanze, Karin Keller-Sutter. In un videomessaggio ironico, la presidente dà il benvenuto alle 16 squadre e ai loro sostenitori ma augura loro anche di perdere per potersi poi consolare con le bellezze paesistiche e artistiche della Svizzera. Il messaggio è: "In Svizzera anche se perdi, vinci". Le otto città che ospitano il torneo (Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Sion, Thun e Zurigo) offrono ai visitatori una Svizzera sfaccettata e poliedrica, dove anche la natura è protagonista. Oltre ad essere una vetrina per il turismo , il torneo ha poi una forte dimensione simbolica perchè riflette l'importanza crescente del calcio femminile e promuove le pari opportunità. Il numero di giocatrici si è moltiplicato ma è cresciuto anche l'interesse da parte di aziende e tifosi che riconoscono i valori positivi di questo sport declinato al femminile: spirito di squadra, fair play e un'atmosfera più conviviale e familiare. C'è poi l'attenzione all'aspetto ambientale, centrale per l'Uefa ma anche per la Confederazione. Durante il torneo, adesempio, tutti i possessori di biglietti avranno accesso gratuito ai trasporti pubblici il giorno di ogni partita. I biglietti per una partita saranno validi per un viaggio di andata e ritorno in seconda classe tra qualsiasi località svizzera e la sede della partita. Ma anche gli stadi sono caratterizzati dall'impegno a favore dell'ambient: il 'Wankforf' di Berna, aperto nel 2005, ha fatto scuola nella produzione di energia con il suo impianto di pannelli fotovoltaici. Sono dotati di una centrale solare anche il 'St.Jakob' di Basilea, il 'Letzigrund' di Zurigo e l''AFG Arena' di San Gallo. Sono tutte strutture multifunzionali ospitano concerti ed eventi nell'ottica di massimizzare l'investimento.