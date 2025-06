Nuovo San Siro, Milan e Inter sorridono: non servono interventi di bonifica, per ora

Nel Parco dei Capitani sono stati effettuati controlli per capire meglio le caratteristiche del terreno in vista di eventuali lavori futuri. L’obiettivo era anche verificare se nel sottosuolo ci fossero ancora strutture del vecchio palazzetto, demolito alla fine degli anni ’80. Queste analisi non hanno comportato scavi o modifiche al parco, che – come già confermato da controlli ambientali del 2015 durante i lavori per la linea M5 e l’area verde – risulta privo di inquinamento oltre i limiti previsti per le zone verdi o residenziali.