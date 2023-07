Milan, l'ad Furlani: "Non è l'anno zero, ma evoluzione del lavoro iniziato 5 anni fa"

LE PAROLE

Il dirigente rossonero: "Gli obiettivi sono quelli di sempre, essere competitivi in Italia e in Europa"

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato con il raduno la stagione 2023/24 e tra i protagonisti a Milanello era presente Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. "Non è giusto parlare di anno zero per il Milan - ha commentato il dirigente in seguito ai cambiamenti in società -. Questa è una evoluzione di quello che abbiamo iniziato 5 anni fa e che continueremo a fare per migliorare il club, cercando risultati sempre migliori".

L'addio di Paolo Maldini e Ricky Massara in dirigenza e la cessione di Sandro Tonali hanno aperto nuovi scenari per quanto riguarda il Milan, ma se la parte più calda del tifo organizzato non si è espressa sulle ultime vicende, lo ha fatto - come il tecnico Stefano Pioli - sulle aspettative future, chiedendo rinforzi in ogni reparto.

"In questo momento ci focalizziamo sul calciomercato - ha commentato Furlani da Milanello -, ma il lavoro è anche organizzativo, sulle infrastrutture e a tutti i livelli per far crescere il Milan in diverse aree e in maniera decisa. Sul campo l'obiettivo è sempre lo stesso da quando sono qua, ovvero essere competitivi in Italia e in Europa.".