Europei alle porte, le Azzurre in raduno a Coverciano

Comincia una settimana in vetrina per il calcio azzurro. Se la nazionale maggiore ha trovato il suo nuovo ct, Gennaro Gattuso, che sarà presentato giovedì, e l'Under 21, conquistato l'accesso ai quarti dell'Europeo di categoria, si prepara alla sfida di domani con la Spagna per decidere la prima posizione nel girone, la nazionale femminile affronta la fase clou della preparazione all'Europeo in Svizzera. A poco più di due settimane dall'esordio il 3 luglio contro il Belgio a Sion, la nazionale femminile si ritrova per la prima fase del raduno in due tranche - 16-19 giugno e 22-25 giugno - previsto al Centro tecnico di Coverciano. Il tecnico delle azzurre, Andrea Soncin, ha convocato per il otto giorni di preparazione un gruppo allargato di 35 calciatrici, mentre la lista delle 23 che prenderanno parte al torneo continentale sarà ufficializzata il 25 giugno. A fine mese, il gruppo si traferirà in Svizzera, nel quartier generale stabilito a Weggis, piccolo centro del Cantone di Lucerna situato nella parte centrale del Paese. Archiviato a inizio mese, con la vittoria in Galles e il secondo posto nel girone, il cammino in Nations League, la nazionale dopo alcuni giorni di riposo si è ritrovata, da mercoledì scorso a ieri, per un team holiday camp a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. "Le azzurre hanno dimostrato di essere forti e unite dentro e fuori dal campo - sottolinea il segretario generale Figc, Marco Brunelli -. Hanno avuto modo di ricaricare le energie e cementare il gruppo in vista della partecipazione a Euro 2025". Da oggi, si farà sul serio, con otto giorni di lavoro intenso che determinerà anche le scelte ultime di Soncin. Tra le convocate, le uniche due novità rispetto al gruppo dell'ultimo raduno di Nations League sono rappresentate da Beatrice Merlo e Giada Greggi, tornata disponibile dopo l'operazione ad una spalla. Presenti anche Flaminia Simonetti, Annamaria Serturini e Aurora Galli, che non erano partite per il Galles, insieme alla squalificata Lucia Di Guglielmo. Il girone dell'Italia, oltre al Belgio comprende anche il Portogallo, sfida il 7 luglio a Ginevra, e la Spagna campione del mondo in carica, che sarà affrontata l'11 luglio a Berna. Come nel caso del campionato Under 21, anche alla fase finale del torneo femminile partecipano 16 squadre, divise in quattro gironi, con le prime due di ciascuno che accedono ai quarti di finale. Stante la presenza delle spagnole, l'obiettivo sarà aggiudicarsi il secondo posto a spese delle belghe e delle portoghesi in un girone molto equilibrato. Il Belgio è in grande crescita, ha atlete di talento e giocano in Italia, mentre il Portogallo vanta importanti individualità ma esprime anche un calcio moderno.