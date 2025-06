Theo Hernandez, l'Atletico Madrid offre 15 milioni: il Milan chiede un sensibile aumento

Il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita all'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi è saltato per il netto rifiuto del terzino a lasciare il calcio europeo nonostante una ricchissima offerta da 18 milioni di euro netti a stagione per 3 anni al giocatore e di 35 milioni di euro al Milan (bonus inclusi) per il cartellino del calciatore. I rossoneri avevano già dato il via libera alla cessione al club di Riad.