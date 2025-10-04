Rakitic: "Modric il croato più forte di sempre, Ronaldo mi voleva alla Juve"

Luka Modric è atterrato sul mondo Serie A come un marziano. Un impatto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Anche se in realtà qualcuno che credeva ancora nell'ex Pallone d'oro c'era: "Bisogna capire che è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. Il calcio oggi è più giovane che in passato, ma dà la possibilità a chi lavora molto bene – lui ha la sua squadra di lavoro, un preparatore fisico con cui lavora tutti giorni – di prolungare la carriera. Luka ama la sua professione, vive per il calcio", questa la spiegazione di Ivan Rakitic riguardo all'apparente elisir di giovinezza del suo partner nella mediana della generazione d'oro croata. Ma il fisico, anche se curato nei dettagli, non basta a rimanere anche a 40 anni a un certo livello: "Ha un’intelligenza calcistica che lo mette davanti a tutti e lo dico con grande rispetto per gli altri: ci sono giocatori più forti, più rapidi ma l’intelligenza di Luka è troppo superiore. Modric capisce il gioco e lavora ogni giorno fisicamente, infatti ora sta meglio che mai".