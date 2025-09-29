Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL PUNTO

Modric come Pirlo: il Milan e Allegri ritrovano un centro di gravità da scudetto

Ai rossoneri mancava un regista di talento dall'addio del bresciano cui Max deve l'esplosione della sua Juve: il croato ha colmato la lacuna di entrambi

29 Set 2025 - 11:38
© Getty Images

© Getty Images

Dagli un centrocampo con un Modric alla Pirlo e Max Allegri ti solleverà il mondo. Già, perché hai voglia a dire che il tecnico toscano non sa far giocare bene le sue squadre quando in mezzo al campo manca qualità. Arrivato Luka e aggiunto il contributo prezioso di Adrien Rabiot, anche il nuovo tecnico rossonero ha mostrato di saper dare spettacolo, unendo equilibrio a palleggio, la verticalità alla copertura degli spazi, l'attesa bassa alle ripartenze. Il nuovo Milan è, in questo senso, un vecchio Milan, dove Modric, appunto, può fare il Pirlo e, allargando un po' il discorso, Fofana può essere un Gattuso, Rabiot un Seedorf (sì, in questo caso il paragone è un po' azzardato, ma parliamo solo di modo di giocare) e Pulisic un Kakà. O volendo, una vecchia Juve targata Allegri: Modric alla Pirlo, Rabiot alla Pogba, Fofana alla Vidal. Quantità, qualità, corsa, inserimenti, pulizia di manovra. E piedi buoni, soprattutto piedi buoni. 

Non sorprende, quindi, che i rossoneri abbiano lavorato in estate, su indicazione del tecnico, soprattutto sulla mediana, una mediana completa e con alternative di valore come Loftus-Cheek, Ricci e, quando potrà tornare, Jashari. Il tutto per garantirsi un reparto da scudetto che per lo scudetto può correre proprio perché di nuovo all'altezza di quello delle migliori del campionato. Chi sono? Il Napoli (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay) e l'Inter (Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan o Sucic), non a caso le prime due dello scorso campionato e le favorite di questo. Le altre, là in mezzo, sono molto distanti. Lo è la Juve, più completa in attacco, lo è la Roma, lo è l'Atalanta

Ora, cinque giornate non sono sufficienti per dare la reale misura della forza delle diverse squadre. Ma se una squadra va costruita attorno al suo cuore, il cuore del Milan, che pulsa al ritmo di Modric, è certamente ben funzionante. Perché, anche grazie al croato e alla sua clamorosa intelligenza tattica, è migliorata l'uscita dal basso, la fase difensiva è diventata organizzata e solida e quella offensiva più incisiva e verticale. Insomma, con un Modric alla Pirlo il Milan e Allegri hanno ritrovato un centro di gravità da scudetto. E fanno già tremendamente sul serio. 

luka modric
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:32
Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

00:14
Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

01:11
Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

04:05
Milan-Napoli 2-1: gli highlights

Milan-Napoli 2-1: gli highlights

01:16
Roma-Verona 2-0: gli highlights

Roma-Verona 2-0: gli highlights

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

02:27
Tomori: "Questo è un grande Milan"

Tomori: "Questo è un grande Milan"

00:30
MCH GRONINGEN-FEYENOORD 0-1 MCH

Basta un gol di Ueda: Il Feyenoord vince 1-0 a Groningen

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Scontri Pisa-Fiorentina, Abodi: "I violenti rimangano fuori dallo stadio"
10:05
Brasile, altri guai per Neymar: non torna prima di novembre
Israele
09:10
Media israeliani: Uefa ha rassicurato Israele su messa al bando
23:57
Milan, Rabiot: "C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo"
23:25
Milan, Tomori: "Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l'ha detto subito"