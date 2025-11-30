Logo SportMediaset

Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata

Allegri espulso nel finale di Milan-Lazio durante il check VAR. La frase all'arbitro Collu

di Stefano Fiore
30 Nov 2025 - 11:52
Finale ad alta tensione a San Siro tra Milan e Lazio, culminato con l'espulsione di Massimiliano Allegri. L'episodio chiave è avvenuto nei minuti conclusivi, quando l'arbitro Collu è stato richiamato al monitor del VAR per rivedere una dinamica confusa in area: un tocco di braccio di Pavlovic, che a sua volta era stato trattenuto da Romagnoli. Proprio mentre il direttore di gara si avvicinava al monitor, il tecnico rossonero gli si è parato davanti. Il labiale catturato dalle telecamere è apparso subito inequivocabile: "Ogni volta che arbitri te...". Una frase che ha fatto scattare immediatamente il cartellino rosso per l'allenatore.

Il parapiglia con la panchina di Sarri

 L'espulsione di Allegri ha innescato un parapiglia a bordo campo. La tensione è salita alle stelle con un faccia a faccia tra il tecnico livornese e Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri, che è costato l'allontanamento dal campo anche a quest'ultimo.

La spiegazione di Allegri: "Succede sempre un casino"

 Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha voluto chiarire l'accaduto e completare la frase che le telecamere avevano colto solo parzialmente, citando anche il precedente di Milan-Cremonese (prima giornata di campionato): "Cosa ho detto all'arbitro? Premetto che ha arbitrato bene. Era l'arbitro di Milan-Cremonese della prima partita. Gli ho detto semplicemente: 'Ogni volta che arbitri te succede un casino!'. Ma non l'ho assolutamente offeso".

