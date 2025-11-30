Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata

© Da video
Allegri espulso nel finale di Milan-Lazio durante il check VAR. La frase all'arbitro Colludi Stefano Fiore
Finale ad alta tensione a San Siro tra Milan e Lazio, culminato con l'espulsione di Massimiliano Allegri. L'episodio chiave è avvenuto nei minuti conclusivi, quando l'arbitro Collu è stato richiamato al monitor del VAR per rivedere una dinamica confusa in area: un tocco di braccio di Pavlovic, che a sua volta era stato trattenuto da Romagnoli. Proprio mentre il direttore di gara si avvicinava al monitor, il tecnico rossonero gli si è parato davanti. Il labiale catturato dalle telecamere è apparso subito inequivocabile: "Ogni volta che arbitri te...". Una frase che ha fatto scattare immediatamente il cartellino rosso per l'allenatore.
L'espulsione di Allegri ha innescato un parapiglia a bordo campo. La tensione è salita alle stelle con un faccia a faccia tra il tecnico livornese e Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri, che è costato l'allontanamento dal campo anche a quest'ultimo.
Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha voluto chiarire l'accaduto e completare la frase che le telecamere avevano colto solo parzialmente, citando anche il precedente di Milan-Cremonese (prima giornata di campionato): "Cosa ho detto all'arbitro? Premetto che ha arbitrato bene. Era l'arbitro di Milan-Cremonese della prima partita. Gli ho detto semplicemente: 'Ogni volta che arbitri te succede un casino!'. Ma non l'ho assolutamente offeso".