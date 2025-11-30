Milan-Lazio, finale incandescente: Allegri espulso, la frase all'arbitro Collu e la rissa sfiorata

Finale ad alta tensione a San Siro tra Milan e Lazio, culminato con l'espulsione di Massimiliano Allegri. L'episodio chiave è avvenuto nei minuti conclusivi, quando l'arbitro Collu è stato richiamato al monitor del VAR per rivedere una dinamica confusa in area: un tocco di braccio di Pavlovic, che a sua volta era stato trattenuto da Romagnoli. Proprio mentre il direttore di gara si avvicinava al monitor, il tecnico rossonero gli si è parato davanti. Il labiale catturato dalle telecamere è apparso subito inequivocabile: "Ogni volta che arbitri te...". Una frase che ha fatto scattare immediatamente il cartellino rosso per l'allenatore.