Milan, Luka Modric è sempre il migliore in campo a 40 anni: è tra i più grandi di sempre

Poi c'è la posizione. Allegri, che conosce e ama i giocatori tecnici più di ogni cosa, ha deciso di piazzarlo davanti alla difesa per permettergli di non spremersi troppo e di avere la possibilità di scegliersi il posto dove esprimersi liberamente. Anche perché se qualcuno vuole un esempio pratico di come si possa decidere una partita non sbagliando una scelta, tecnica e di posizione, può andare a vedere il gol che ha deciso Milan-Bologna. Modric vede una possibilità in verticale che probabilmente in pochi avrebbero intuito, poi nota che la difesa avversaria è troppo bassa e c'è uno spazio centrale. Si lancia in corsa fino al limite dell'area e piazza il tiro da tre punti sull'assist di Saelemaekers.