Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan, Luka Modric è sempre il migliore in campo a 40 anni: è tra i più grandi di sempre

Il fuoriclasse croato sta dimostrando di poter fare ancora la differenza nonostante l'età

di Andrea Cocchi
01 Ott 2025 - 13:02

Milan-Napoli, secondo tempo. Luka Modric ha la palla tra i piedi e vede Fofana pronto a buttarsi in profondità. Tenta di servirlo ma il lancio è troppo lungo. San Siro si zittisce per qualche secondo. E' l'unico passaggio sbagliato del croato fino a quel momento. 40 anni, una sequela di trofei che basterebbero a riempire la bacheca di un club intero, eppure una voglia di giocare intatta. Quasi pura, come quella di chi, con più di 30 anni di meno, scende in cortile e sente le farfalle nello stomaco perché sa che passerà le prossime ore a coccolare quella cosa sferica che fa rima con felicità.

Quando Oreste Del Buono (grande scrittore, giornalista e intellettuale) andava allo stadio, diceva di avere gli occhi puntati solo su Rivera. La partita è un contorno, quello che conta è vedere all'opera un genio. Un po' come assistere al momento in cui Beethoven componeva la nona sinfonia, McCartney dava gli ultimi ritocchi a Let it Be o Michelangelo al Giudizio Universale. Troppo? Mah, dipende dai punti di vista. L'arte è arte, anche quando c'è di messo un pallone. Sapere regalare un'emozione è comunque opera d'ingegno. E di sensibilità. Vedere Modric dal vivo ti fa capire quello che intendeva Del Buono. E, per una volta, chi se ne frega del collettivo.

Anche se, il vero fuoriclasse, sa perfettamente che il suo genio è tanto più grande quanto è inserito nel gioco di squadra. Cosa rende il croato così impattante? La tecnica individuale, certo. Il modo di utilizzare in modo perfetto qualunque parte del piede per gestire nel migliore dei modi l'attrezzo da lavoro. Il tocco di esterno, poi, è una vera chicca. Ma la padronanza del mezzo da sola non basta. Il fuoriclasse è quello che fa sempre la cosa giusta nel momento giusto. Può essere un passaggio di due metri, la difesa del pallone, la postura del corpo, un lancio millimetrico, una pausa per rallentare l'azione, un tocco all'indietro. Sarà comunque la scelta migliore in quel segmento di partita

Poi c'è la posizione. Allegri, che conosce e ama i giocatori tecnici più di ogni cosa, ha deciso di piazzarlo davanti alla difesa per permettergli di non spremersi troppo e di avere la possibilità di scegliersi il posto dove esprimersi liberamente. Anche perché se qualcuno vuole un esempio pratico di come si possa decidere una partita non sbagliando una scelta, tecnica e di posizione, può andare a vedere il gol che ha deciso Milan-Bologna. Modric vede una possibilità in verticale che probabilmente in pochi avrebbero intuito, poi nota che la difesa avversaria è troppo bassa e c'è uno spazio centrale. Si lancia in corsa fino al limite dell'area e piazza il tiro da tre punti sull'assist di Saelemaekers. 

A tutto questo va aggiunta l'intelligenza di saper dove stare anche in fase difensiva. Se qualcuno pensa che si risparmi senza palla ha sbagliato persona. La capacità di capire gli sviluppi del gioco gli permette di sapere come si svilupperà la manovra avversaria e di intercettare molti palloni in mezzo al campo o sulla propria trequarti. E' impressionante, poi, vedere quanto si muova orizzontalmente per basculare, con i compagni, nei movimenti a scalare. 

In poche parole la frase fatta "l'età è quella che uno si sente" non è un luogo comune. O meglio, diventa realtà quando si riferisce a chi fa della genialità il proprio punto di forza

Leggi anche

Modric come Pirlo: il Milan e Allegri ritrovano un centro di gravità da scudetto

  

milan
luka modric
40 anni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

I più visti di Milan

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

Il Milan batte anche il Napoli, aggancio in vetta: Saelemaekers e Pulisic esaltano San Siro

San Siro

San Siro, il giorno della verità: si decide sulla vendita a Inter e Milan. Forza Italia si astiene, sì più vicino

Milan, la difesa perde i pezzi: risentimento all'adduttore per Tomori, può saltare la Juventus

San Siro, che spettacolo! Uno stadio unico al mondo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:40
Atletico Madrid, tutta l'emozione di Raspadori per il primo gol: "Momento speciale"
Adolfo De Cecco
13:31
Pescara, addio all'ex presidente De Cecco: portò Zeman in panchina
12:10
Torino, si teme lungo stop per Ismajli
11:20
Tresoldi dopo l'Atalanta: "Partita speciale, me la sono goduta"
11:02
L'ex Giuseppe Rossi: "Villarreal favorito contro la Juventus"