Allegri, uno sgambetto alla "sua" Juve per far volare il Milan

Allegri intanto, senza le fatiche di Champions, è già al lavoro da giorni per modellare il Milan anti-Juve. La sensazione è che non stravolgerà una macchina che in questo momento sembra perfetta o quasi, ma qualche cambio ci sarà. A partire da Pervis Estupinan che dopo il rosso rimediato contro il Napoli non sarà della partita. Il sostituto naturale sarebbe Davide Bartesaghi, ma non è da escludere che Max possa inventarsi qualche soluzione creativa. Sempre nel pacchetto arretrato sarà da valutare Tomori, uscito contro il Napoli per un risentimento agli adduttori: Koni de Winter si candida per giocare al suo posto. A centrocampo pochi dubbi: il trio Modric-Rabiot-Fofana sta funzionando alla perfezione e difficilmente Allegri ci metterà mano.