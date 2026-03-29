PARLA IL CT

Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: "Ha preso un colpo al ginocchio"

Il centrocampista, al pari di Maignan, sarebbe comunque rimasto in panchina nel match amichevole contro la Colombia

29 Mar 2026 - 13:11
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Adrien Rabiot non si è allenato con la Francia. La notizia che 'spaventa' i tifosi rossoneri la fornisce direttamente Didier Deschamps in conferenza stampa, ma le condizioni del centrocampista sembrano non destare particolari preoccupazioni in quel a Casa Milan. "Ha subito un colpo al ginocchio, oggi rimarrà fermo per precauzione" ha detto il ct a poche ore dalla sfida amichevole con la Colombia, la seconda dopo quella vittoriosa al cospetto del Brasile di Ancelotti.

Per Rabiot quindi, che già non sarebbe stato tra i titolari al pari dell'altro rossonero Mike Maignan, non dovrebbe trattarsi nulla di grave: sicuramente lo staff medico del Milan nelle prossime ore cercherà di capirne qualcosa di più. D'altronde a Pasquetta i meneghini sfideranno il Napoli in un match da non fallire se si vuole credere ancora nello scudetto. D'altronde i dati del Milan senza Rabiot sono più che preoccupanti.

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