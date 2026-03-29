Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: "Ha preso un colpo al ginocchio"

Adrien Rabiot non si è allenato con la Francia. La notizia che 'spaventa' i tifosi rossoneri la fornisce direttamente Didier Deschamps in conferenza stampa, ma le condizioni del centrocampista sembrano non destare particolari preoccupazioni in quel a Casa Milan. "Ha subito un colpo al ginocchio, oggi rimarrà fermo per precauzione" ha detto il ct a poche ore dalla sfida amichevole con la Colombia, la seconda dopo quella vittoriosa al cospetto del Brasile di Ancelotti.