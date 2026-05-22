Milan, Leao polemico: "Mi odiate, ma chi siete voi?"

Una scelta che non pare per nulla casuale. Anche perché nel carosello condiviso sull'account dedicato alla moda, la foto con la maglia incriminata non era la prima della serie. E invece, su quello calcistico, è stata messa in primo piano. Un messaggio rivolto ai tifosi rossoneri dopo le bordate di fischi? La versione originale non è data a sapersi, anche perché Rafa ha bloccato i commenti sotto al post incriminato. Un ulteriore indizio sul possibile addio a fine stagione? Ancora è presto per dirlo ma il clima intorno al 10 non è più quello dei tempi dello scudetto.