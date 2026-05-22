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Milan, Leao polemico: "Mi odiate, ma chi siete voi?"

Il portoghese torna a far parlare di sè per uno scatto postato nelle storie Instagram: messaggio ai tifosi prima dell'addio?

22 Mag 2026 - 11:14
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Ancora Leao, sempre Leao. Nel bene o, come più spesso accade ultimamente, nel male, il portoghese catalizza attenzione e chiacchiere dei tifosi milanisti e non. Nell'ultimo periodo le critiche sono state durissime nei confronti del 10 rossonero, tanto che Rafa non sarebbe nemmeno sicuro della sua permanenza a Milano. Il giudizio di San Siro nelle sul ultime uscite è stato impietoso: pioggia di fischi.

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Un rapporto che sembra difficile recuperare, a maggior ragione vedendo l’ultima storia polemica postata da Leao sul suo account Instagram. Il portoghese ha ricondiviso una serie di scatti pubblicati su un suo account secondario (@imjus.tbeingme). A far discutere è la foto che Rafa ha voluto ripubblicare, con addosso una maglietta dal messaggio forte e chiaro: "Mi odiate, ma chi siete voi?". 

Una scelta che non pare per nulla casuale. Anche perché nel carosello condiviso sull'account dedicato alla moda, la foto con la maglia incriminata non era la prima della serie. E invece, su quello calcistico, è stata messa in primo piano. Un messaggio rivolto ai tifosi rossoneri dopo le bordate di fischi? La versione originale non è data a sapersi, anche perché Rafa ha bloccato i commenti sotto al post incriminato. Un ulteriore indizio sul possibile addio a fine stagione? Ancora è presto per dirlo ma il clima intorno al 10 non è più quello dei tempi dello scudetto. 

Il Milan presenta la nuova maglia home: Pulisic, Leao e Modric tra i testimonial

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