Cremonese, Giampaolo: "Col Como sarà come scalare l'Everest"

23 Mag 2026 - 15:29
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Vigilia carica di tensione e consapevolezza per Marco Giampaolo, che presenta l'ultima sfida stagionale della Cremonese contro il Como come una vera e propria scalata impossibile. "Domani dobbiamo affrontare l'Everest - ha spiegato il tecnico - perché davanti avremo una squadra forte, organizzata e in grande condizione. Servirà fare tutto bene, anzi benissimo, per provare a vincere".  Una partita che vale un'intera stagione per i grigiorossi, chiamati non solo a battere i lariani davanti al proprio pubblico, ma anche a sperare in un passo falso del Lecce, atteso in contemporanea dalla sfida casalinga contro il Genoa. Un solo punto separa le due squadre e la permanenza in Serie A resta appesa agli ultimi novanta minuti. Giampaolo però non vuole alibi né calcoli: "Quando sei lì sotto a rincorrere, ogni partita pesa tantissimo. A un certo punto impari a convivere con la precarietà, con la pressione e con l'obbligo di fare risultato. È proprio nelle difficoltà che si misura il valore di una squadra". Il tecnico chiede coraggio, lucidità e spirito di sacrificio ai suoi uomini, consapevole che servirà un'impresa doppia per la salvezza. "Questa è una difficoltà sportiva - conclude - e proprio per questo dobbiamo affrontarla dando tutto quello che abbiamo".

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