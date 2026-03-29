Attenzione al Milan su Vlahovic: l'offerta rossonera e la mossa per beffare la Juventus

A Milano, Dusan ritroverebbe Max Allegri che è stato suo allenatore alla Juventus per 2 stagioni e mezza. Il rapporto non sempre è stato idilliaco, perché Max ha spesso cercato di stimolare il giocatore facendogli passare qualche ora in panchina, preferendogli Milik e soprattutto Kean. Però è anche vero che l’unico trofeo vinto nella seconda gestione di Allegri, la Coppa Italia 2023-2024, è arrivata proprio grazie a un gol di Vlahovic nella finale contro l’Atalanta. L’allenatore livornese conosce bene le qualità del ragazzo, sa che pochi come lui sanno muoversi in maniera fulminea all’interno dell’area di rigore. Anche se non è il suo attaccante ideale, è pronto a fargli da garante. Ecco perché bisogna fare attenzione al Milan.