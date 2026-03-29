MERCATO

Attenzione al Milan su Vlahovic: l'offerta rossonera e la mossa per beffare la Juventus

Il serbo in scadenza potrebbe ritrovare Allegri se non raggiunge velocemente un accordo per il rinnovo con la Juventus

di Enzo Palladini
29 Mar 2026 - 10:00
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Attenzione al Milan. Non solo in campionato, ma anche sul mercato. Senza dare troppo nell’occhio, sta tentando seriamente di soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus. Un inserimento che entro brevissimo tempo avrà il suo esito in finale. L’attaccante serbo e chi gli sta intorno hanno fatto sapere di voler prendere una decisione sul futuro al più presto, entro un paio di settimane. E questa scadenza potrebbe dare una mano al Milan, che nel frattempo ha ridotto l’attività di ricerca di un centravanti alternativo (Fullkrug non verrà riscattato).

Nei giorni scorsi, Dusan ha ricevuto a Torino la visita del padre Milos. Al di là della questione affettiva, i due hanno fatto anche un punto della situazione, visto che finalmente il giocatore è tornato in campo dopo 112 lunghi giorni di assenza per infortunio. Non ci sono stati invece contatti con Damien Comolli, che non si trovava in Italia durante la visita di Vlahovic senior. La Juventus, su insistenza di Luciano Spalletti, ha riaperto le trattative per un possibile rinnovo da qualche settimana, contattando il procuratore Darko Ristic. In questa stagione, Vlahovic guadagna 12 milioni netti, culmine di un accordo indicizzato firmato nel 2022, al suo arrivo in bianconero. L’idea della Juventus è quella di un rinnovo non lunghissimo (due anni in linea di massima) con un ingaggio notevolmente ridimensionato: tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus (comunque un po’ meno dello stipendio di Yildiz). Resta da quantificare la commissione da versare a Ristic e ai suoi collaboratori, che in un passato nemmeno troppo remoto aveva rappresentato l’ostacolo più serio al rinnovo.

È proprio in questo spazio che va a inserirsi il Milan. Un dato certo è che il clan Vlahovic fino a qualche mese fa si aspettava offerte milionarie da parte di club stranieri. Arrivati a fine marzo, a tre mesi dalla scadenza contrattuale, queste offerte non sono arrivate, sicuramente anche a causa del lungo stop vissuto negli ultimi mesi. È arrivato invece il Milan, che potrebbe pareggiare (se non addirittura ritoccare leggermente al rialzo) l’offerta economica, aggiungendo un ulteriore anno di contratto. Triennale anziché biennale. Sul bilancio rossonero questa operazione inciderebbe parecchio, ma bisogna tenere conto di due fattori: 1 un attaccante di buon livello costa non meno di 50 milioni; 2) a fine stagione Rafa Leao potrebbe lasciare Milano con un risparmio sull’ingaggio equivalente proprio all’offerta fatta a Vlahovic.

A Milano, Dusan ritroverebbe Max Allegri che è stato suo allenatore alla Juventus per 2 stagioni e mezza. Il rapporto non sempre è stato idilliaco, perché Max ha spesso cercato di stimolare il giocatore facendogli passare qualche ora in panchina, preferendogli Milik e soprattutto Kean. Però è anche vero che l’unico trofeo vinto nella seconda gestione di Allegri, la Coppa Italia 2023-2024, è arrivata proprio grazie a un gol di Vlahovic nella finale contro l’Atalanta. L’allenatore livornese conosce bene le qualità del ragazzo, sa che pochi come lui sanno muoversi in maniera fulminea all’interno dell’area di rigore. Anche se non è il suo attaccante ideale, è pronto a fargli da garante. Ecco perché bisogna fare attenzione al Milan.

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