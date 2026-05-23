Psg, Luis Enrique: "Vedo troppi vecchi brontoloni in panchina, per me non sarà così"

23 Mag 2026 - 15:20
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Luis Enrique © afp

Luis Enrique © afp

L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha rivelato l'intenzione di concludere la sua carriera in panchina prima di compiere sessant'anni, esprimendo chiaramente in un'intervista rilasciata a La Nueva España il desiderio di non volersi trasformare nel classico "vecchio brontolone del calcio" che continua a esercitare in età avanzata. Il tecnico asturiano ha spiegato di aver affrontato l'argomento sia in famiglia con la moglie sia attraverso un patto ironico con il fratello minore Felipe, impiegato cinquantacinquenne con un pensionamento fissato a 61 anni, affermando testualmente: “Gli dico sempre che devo andare in pensione prima di lui, quindi fate i vostri calcoli”. Pur lasciando una minima porta aperta in base alle motivazioni e alle energie future per evitare che la sua previsione gli si ritorca contro, l'attuale guida del PSG ha ribadito che considerare un prolungamento della propria attività professionistica oltre la soglia dei sei decenni di vita rappresenterebbe a tutti gli effetti un errore di valutazione.

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