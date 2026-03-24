SERIE A

Serie A, le big e gli infortuni dei leader: chi sposta di più tra Lautaro, Rabiot e McTominay?

Quando sono assenti, le loro squadre crollano: quasi un punto di media in meno a partita. Impatto unico per il centrocampista di Allegri, solo una sconfitta

di Paolo Borella
24 Mar 2026 - 08:02
videovideo

Se lo scudetto rischia di diventare un affare a tre tra Inter, Milan e Napoli, impossibile non pensare all'impatto dei rispettivi leader, tecnici ma anche emotivi: Lautaro Martinez, Adrien Rabiot e Scott McTominay.

Un attaccante, un centrocampista e un tuttocampista. Tre ruoli diversi, ma un grande punto in comune: sono insostituibili. Non lo dicono solo i rispettivi allenatori, che soffrono quando li perdono per qualche partita, ma anche i dati impressionanti sul rendimento delle squadre con e senza di loro. 

Lautaro, Rabiot o McTominay, chi incide di più?

 Senza aprire un dibattito tecnico che risulterebbe infinito, alla domanda su "chi sposta di più gli equilibri fra i tre?", proviamo a rispondere con i numeri. La risposta è...Rabiot. Il cavallo pazzo di Allegri è quello che ha segnato meno rispetto agli altri due (5 gol e 5 assist) anche per questioni di ruolo, ma nelle 21 partite giocate in campionato ha avuto un rendimento quasi perfetto. 

Solo una sconfitta contro il Parma (e quante polemiche...), tante vittorie e un rendimento da 2,38 punti di media a partita. Nelle 10 gare in cui il Milan lo ha perso, anche per l'infortunio al polpaccio, appena 7 punti: i pari contro Pisa, Atalanta, Parma e Como, la sconfitta con la Lazio che sembrava preannunciare la definitiva fuga dell'Inter e soprattutto una media da 1,42 punti per gara. Dati alla mano, Rabiot sposta quasi un punto a gara, 0,96 per la precisione

Leggermente dietro Lautaro, con un differenziale di 0,84 fra lo stellare 2,44 per l'Inter nelle sue 25 gare in Serie A e l'1,6 delle 5 partite in cui non ha giocato, soprattutto nell'ultimo periodo, per il risentimento muscolare al soleo. "Solo" 8 punti in 5 gare senza il Toro, con il derby perso e gli ultimi pareggi contro Atalanta e Fiorentina a sottolineare la tendenza negativa. I nerazzurri hanno sofferto l'assenza dell'argentino anche oltre il campionato: sconfitta con il Bodo nel ritorno dei playoff di Champions e pari col Como nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. D'altronde, 14 gol in campionato non si sostituiscono così facilmente

Infine McTominay, l'eroe del quarto scudetto del Napoli che in stagione ha saltato 5 partite di campionato, in cui la squadra di Conte ha avuto una media da 1,4 punti. Nelle 25 presenze in Serie A, Scott ha contribuito con 7 gol e 3 assist a un ritmo da 2,2 punti a partita, 0,8 in più rispetto a quando non gioca. Non considerando la Champions deludente per tutta la squadra, non a caso il numero 8 era titolare nel trionfo di Riad in Supercoppa e invece assente quando il Napoli ha salutato la Coppa Italia nei rigori dei quarti contro il Como...

Saranno loro, Rabiot e McTominay ristabiliti e Lautaro sulla via del recupero dopo la sosta delle nazionali, le armi in più per il rush finale per lo scudetto? 

I NUMERI 

Milan con Rabiot: 21 partite, 50 punti, media punti 2,38 a gara. Milan senza Rabiot: 7 partite, 10 punti, media punti 1,42 a gara. Differenziale: 0,96 punti a gara 

Inter con Lautaro: 25 partite, 61 punti, media punti 2,44 a gara. Inter senza Lautaro: 5 partite, 8 punti, media punti 1,6 a gara. Differenziale: 0,84 punti a gara

Napoli con McTominay: 25 partite, 55 punti, media punti 2,2 a gara. Napoli senza McTominay: 5 partite, 7 punti, media punti 1,4 a gara. Differenziale: 0,8 punti a gara

Leggi anche

Inter, un marzo horror: Chivu ha bisogno di Lautaro e di ritrovare la mentalità

serie a
inter
napoli
milan
scott mctominay
adrien rabiot
lautaro martinez

Ultimi video

01:57
RULLO INTER: THULA ASSENTE OK 23/03

Inter, dov'è la "Thu-la"? Una coppia scoppiata per motivi diversi

03:09
SRV RULLO VOLATA SCUDETTO - LA SERIE -6 -7 23/3

Volata scudetto, la serie: Milan e Napoli "pizzicano" l'Inter

11:11
DICH DI CANIO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Di Canio duro con Leao: "Se il Milan vuole crescere non può avere in rosa uno come lui"

06:31
DICH SHEVCHENKO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Shevchenko: "Leao? Non è un attaccante, è uno che si adatta"

09:39
DICH ALBERTINI PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Albertini e lo Scudetto: "L'Inter è padrona del suo destino, ma..."

06:23
DICH LLORENTE PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Llorente carica la rimonta Scudetto: "Napoli, devi crederci!"

04:22
DICH CANDELA PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Candela: "Malen? Gasperini è un grande e migliora tutti"

01:39
SRV RULLO COMO IN CHAMPIONS, MA... DOVE? 23/3

Il Como sogna la Champions, ma dove la può giocare?

04:28
DICH BORRIELLO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Borriello: "Gattuso l'uomo giusto per l'Italia, l'Inter sembra stanca…"

04:10
DICH PANUCCI PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Panucci e la Nazionale: "Io sto con Gattuso, ce la faremo!"

01:36
CORRISPONDENZA RULLO DA COVERCIANO NOTIZIE GIORNO 1 23/3 SRV

Italia, missione Mondiale: tutte le ultime da Coverciano

01:41
SRV MONDAY NAPOLI ok EDL

Napoli, stanno tutti bene: il film della rimonta Scudetto

00:22
MCH MAROTTA ESCE DA PINACOTECA BRERA MCH

Marotta lascia la Pinacoteca di Brera a Milano

02:09
SRV RULLO W IL "DERBI" REAL-ATLETICO, VIVE LA LIGA 23/3 SRV

Real-Atletico show: Vinicius tiene ancora viva la Liga

01:50
SRV RULLO JUVENTUS: MILIK PROPRIO LUI 23/3 (MUSICATO) SRV

Juve, Milik guida il carro Champions: ora serve l'aiuto di tutti

01:57
RULLO INTER: THULA ASSENTE OK 23/03

Inter, dov'è la "Thu-la"? Una coppia scoppiata per motivi diversi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:27
Elkann: "Impegnati nello sviluppo della Juve, vogliamo portarla al successo"
23:20
La Fiorentina segna quattro gol e vince il Torneo di Viareggio
22:47
Lecce, nuovi guai per Berisha: stagione finita
22:34
Locatelli torna a parlare dopo il rigore sbagliato: "Conosco le mie responsabilità, devo reagire"
21:43
Vicario, dedica alla Nazionale dal letto d'ospedale: "Ci vediamo presto"