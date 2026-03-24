Serie A, le big e gli infortuni dei leader: chi sposta di più tra Lautaro, Rabiot e McTominay?

Infine McTominay, l'eroe del quarto scudetto del Napoli che in stagione ha saltato 5 partite di campionato, in cui la squadra di Conte ha avuto una media da 1,4 punti. Nelle 25 presenze in Serie A, Scott ha contribuito con 7 gol e 3 assist a un ritmo da 2,2 punti a partita, 0,8 in più rispetto a quando non gioca. Non considerando la Champions deludente per tutta la squadra, non a caso il numero 8 era titolare nel trionfo di Riad in Supercoppa e invece assente quando il Napoli ha salutato la Coppa Italia nei rigori dei quarti contro il Como...