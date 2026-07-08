Lecce, ecco i convocati per il ritiro in Austria

08 Lug 2026 - 14:03
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Vacanze quasi finite sia per Eusebio Di Francesco che per i giocatori del Lecce. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali il sodalizio giallorosso, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la stagione calcistica 26/27, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il raduno in sede. Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi per meglio ottimizzare il lavoro dell'area Tecnica, medica e fisioterapica. Il primo gruppo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva, domenica 19 luglio. I calciatori sosterranno le visite mediche nel Centro BioLab di Cutrofiano, mentre i test da campo saranno svolti nel Centro Sportivo di Martignano. Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, infine, il primo gruppo si trasferirà a Bad Loipersdorf (Austria), sede prescelta per il ritiro precampionato, ed il giorno seguente sosterrà il primo allenamento nel complesso sportivo di Fürstenfeld.

Lista calciatori convocati - Gruppo 1

Portieri: Falcone (1995), Früchtl (2000), Lupo (2009), Penev (2008). Marcatori: Gaspar (1997), Jean (2000), Pérez (2005), Siebert (2002), Tiago Gabriel (2004). Eterni difensivi: Gallo (2000), Ndaba (1999), Veiga (2002). Centrocampisti: Berisha (2003), Coulibaly (1996), Fofana (2003), Gandelman (2000), Gorter (2005), Kaba (2001), Maleh (1998), Ngom (2004). Esterni offensivi: Banda (2001), Laerke (2007), Onyemachi (2007) Pierotti (2001), N'Dri (2000). Attaccanti centrali: Burnete (2004), Esteban (2006), Štulić (2001).

Lista calciatori convocati - Gruppo 2

Portieri: Borbei (2003), Samooja (2003). Marcatori: Esposito (2005), Pehlivanov (2006), Scott (2006). Esterni difensivi: Addo (2005), Kouassi (2003), Ubani (2005). Centrocampisti: Kovac (2005), Marchwiński (2002), McJannet (2004), Sala (2001). Esterni offensivi: Delle Monache (2005). 

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