Lecce, ecco i convocati per il ritiro in Austria

Vacanze quasi finite sia per Eusebio Di Francesco che per i giocatori del Lecce. Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali il sodalizio giallorosso, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la stagione calcistica 26/27, ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il raduno in sede. Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi per meglio ottimizzare il lavoro dell'area Tecnica, medica e fisioterapica. Il primo gruppo si radunerà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo la settimana successiva, domenica 19 luglio. I calciatori sosterranno le visite mediche nel Centro BioLab di Cutrofiano, mentre i test da campo saranno svolti nel Centro Sportivo di Martignano. Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, infine, il primo gruppo si trasferirà a Bad Loipersdorf (Austria), sede prescelta per il ritiro precampionato, ed il giorno seguente sosterrà il primo allenamento nel complesso sportivo di Fürstenfeld.