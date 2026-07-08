Inchiesta curve, anche il padre di Ferdico pronto a collaborare con la Dda

Marco Ferdico ha raccontato, poi, di una confidenza che gli avrebbe fatto Pietro Andrea Simoncini, uno dei due esecutori dell'omicidio Boiocchi e che in passato gli avrebbe detto di aver preso parte ad un altro omicidio in un contesto, pare, di 'ndrangheta. Su questo le indagini sono in corso, come ci ha tenuto a precisare la presidente della Corte Antonella Bertoja, e i verbali di Ferdico sono omissati. "Io ho dato ai pm date, nomi e cognomi su questo", ha voluto rimarcare Ferdico, aggiungendo: "Spero che se le autorità gli daranno la possibilità Simoncini faccia la scelta giusta". Nella prossima udienza, il 16 settembre, saranno ascoltati come imputati in aula, davanti alla Corte, Gianfranco Ferdico e Simoncini.