Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci

Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue voci più autorevoli e innovative.
All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista: nato a Cesano Maderno, il classe '47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci.
La formula è stata sperimentata per la prima volta negli anni di Telemontecarlo, quando Colombo decise di chiamare al suo fianco ex calciatori del calibro di José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli.
Colombo non verrà ricordato solo per la sua professionalità, ma anche per la competenza e la passione con cui raccontava lo sport: in carriera è stato la voce di quattro Mondiali, tre Europei e altrettante Olimpiadi, oltre a più di 500 partite di Coppa.
Nel suo paese natale, Colombo ha contribuito anche alla nascita del Lions Club. L'attuale presidente Pierluigi Bozzoli ha affidato a Prima Monza il suo ricordo: "Con la sua visione, il suo entusiasmo e il suo spirito di servizio ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita del nostro sodalizio, incarnando pienamente gli ideali lionistici di solidarietà, amicizia e impegno verso la comunità. Uomo di cultura, professionista autorevole e punto di riferimento per molti, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui".