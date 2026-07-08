Addio a Luigi Colombo, storico giornalista sportivo e inventore della telecronaca a due voci

Nel suo paese natale, Colombo ha contribuito anche alla nascita del Lions Club. L'attuale presidente Pierluigi Bozzoli ha affidato a Prima Monza il suo ricordo: "Con la sua visione, il suo entusiasmo e il suo spirito di servizio ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita del nostro sodalizio, incarnando pienamente gli ideali lionistici di solidarietà, amicizia e impegno verso la comunità. Uomo di cultura, professionista autorevole e punto di riferimento per molti, ha lasciato un segno indelebile nei cuori di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui".