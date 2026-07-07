Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"

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Il proprietario rossonero aspetta il nuovo allenatore ai cancelli del centro sportivo, poi lo abbraccia e lo presenta direttamente ai giornalisti presenti
Primo giorno a Milanello per Ruben Amorim, accolto in persona dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero uno del club ha aspettato l'arrivo in auto dell'allenatore, lo ho abbracciato e poi lo ha "presentato" ai giornalisti presenti: "This is the new coach", le poche parole di Cardinale accompagnate da un grande sorriso.
Dopo le foto di rito insieme ad Amorim, i due sono entrati all'interno delle strutture di Milanello per iniziare a programmare la nuova stagione e confrontarsi tra presente e futuro della squadra. Per Amorim, secondo giorno milanese dopo l'arrivo in aeroporto di lunedì a Linate e i primi passi a Casa Milan, dove tra le altre cose ha potuto assaporare la storia del club per cui ha appena firmato.