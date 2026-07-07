1 di 13
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

MILAN

Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"

Il proprietario rossonero aspetta il nuovo allenatore ai cancelli del centro sportivo, poi lo abbraccia e lo presenta direttamente ai giornalisti presenti

07 Lug 2026 - 15:36
13 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Primo giorno a Milanello per Ruben Amorim, accolto in persona dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero uno del club ha aspettato l'arrivo in auto dell'allenatore, lo ho abbracciato e poi lo ha "presentato" ai giornalisti presenti: "This is the new coach", le poche parole di Cardinale accompagnate da un grande sorriso

Dopo le foto di rito insieme ad Amorim, i due sono entrati all'interno delle strutture di Milanello per iniziare a programmare la nuova stagione e confrontarsi tra presente e futuro della squadra. Per Amorim, secondo giorno milanese dopo l'arrivo in aeroporto di lunedì a Linate e i primi passi a Casa Milan, dove tra le altre cose ha potuto assaporare la storia del club per cui ha appena firmato. 

Leggi anche

Milan: occhi su Karetsas, il talento greco dal sinistro 'magico'. Il prezzo è già super, serve l'incastro con Leao

milan
serie a
ruben amorim
gerry cardinale

Ultimi video

01:06
CLIP SABATINI MEA CULPA SU HAALAND 06/07 SRV

"Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta"... il mea culpa di Sabatini in diretta tv

01:18
DICH NOMINA ORSATO DESIGNATORE PER SITO 7/7 DICH

Orsato è il nuovo designatore: il momento della nomina ufficiale

02:06
DICH MALAGO' SU ARBITRI PER SITO 7/7 DICH

Malagò e gli arbitri italiani: "Un'eccellenza, che deve rimanere tale"

00:41
Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

Raimondi: "Leao piace a una squadra italiana, può decollare"

00:47
Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

Raimondi: "Gila ha detto sì al Milan, manca solo questo dettaglio"

01:05
Callegari: "Balogun-Trump? Tolta credibilità al mondiale"

Callegari: "Balogun-Trump? Tolta credibilità al mondiale"

00:48
Callegari: "Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili, però…"

Callegari: "Haaland-Ronaldo? Prestazioni simili, però…"

01:26
Amorim, sbarco a Milano

Amorim sbarca a Milano

01:37
Juve, arriva Massara

Juve, è arrivato Massara

02:39
Napoli, parla ADL

Napoli, parla ADL

02:17
13 SRV L'ARGENTINA DI SCALONI 7/7 SRV

L'Argentina sfida l'Egitto e sogna il bis mondiale. Paredes carica il gruppo

00:43
DICH DE LAURENTIIS SU DE BRUYNE 06/07 ok SRV

De Laurentiis: "Mercato? Vorrei zero acquisti". Poi 'punge' De Bruyne…

01:06
DICH DE LAURENTIIS ALLEGRI E L'IPPICA 06/07 SRV

De Laurentiis: "Allegri, fammi comprare un cavallo!"

02:01
RULLO/13 NUOVA MAGLIA NAPOLI OK

De Laurentiis carica Allegri: "Un aziendalista vincente! Mercato? Dobbiamo vendere 25 giocatori"

01:15
DICH DE LAURENTIIS PIANGE PRESENTAZIONE MAGLIA 26/27 06/07 SRV

De Laurentiis scoppia in lacrime: "Non ce l'avrei mai fatta senza…"

01:06
CLIP SABATINI MEA CULPA SU HAALAND 06/07 SRV

"Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta"... il mea culpa di Sabatini in diretta tv

I più visti di Milan

DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

Santiago Gimenez ai Mondiali 2026

Milan, che paura per Gimenez: la caviglia operata si gira ma niente frattura

Snobbata in Serie A ma premiata negli Usa: la rosa del Milan non era poi così male. Nel mirino c'è anche Allegri

Amorim è arrivato a Milano: "Sono molto felice, è una grande sfida" Martedì è atteso a Milanello

Gerry Cardinale (Milan)

Nba Europe, Cardinale fa sul serio: nome nuovo e partite tra Milano e Varese, come funzionerebbe

Milan, via alla campagna abbonamenti: prezzi, formula Classic o Plus, tutte le novità