Cardinale accoglie Amorim nel suo primo giorno a Milanello: "This is the new coach"

Dopo le foto di rito insieme ad Amorim, i due sono entrati all'interno delle strutture di Milanello per iniziare a programmare la nuova stagione e confrontarsi tra presente e futuro della squadra. Per Amorim, secondo giorno milanese dopo l'arrivo in aeroporto di lunedì a Linate e i primi passi a Casa Milan, dove tra le altre cose ha potuto assaporare la storia del club per cui ha appena firmato.