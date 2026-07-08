Inchiesta arbitri, l'accusa: "In Inter-Verona escluso arbitro poco gradito ai nerazzurri"

A Rocchi viene imputato di aver agito "in concorso con esponenti della società sportiva Inter", ma non risultano indagati perché, allo stato, non sarebbero stati identificati con indizi circostanziati negli accertamenti passati anche attraverso più recenti intercettazioni. Nemmeno Gabriele Gravina, ex presidente Fgci, risulta iscritto e viene citato negli atti per i "rapporti preferenziali" che avrebbe avuto con Rocchi e con i vertici dell'Inter.