Genoa, dal 16 al 26 luglio il ritiro a Moena: test con Trento e Vicenza

08 Lug 2026 - 13:45
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Dal 16 al 26 luglio il Genoa tornerà in ritiro a Moena, in Trentino. "Si comincerà a fare sul serio già domenica 19 luglio quando al Campo Benatti di Moena ci farà visita il Trento, calcio d'inizio alle 17 - comunica il club -. L'ultimo giorno invece sfideremo il Vicenza, stesso luogo stesso orario. In mezzo un'amichevole in famiglia tra Genoa A e Genoa B, mercoledì 22 luglio alle 17. Tre amichevoli che sanno solo di inizio di una serie di partite che accompagneranno la squadra di De Rossi all'inizio della stagione". Il quartier generale del Genoa sarà come sempre il centro sportivo Carlo Benatti di Moena. La squadra, guidata da mister Daniele De Rossi, alloggerà al Wellness Hotel Dolomia di Soraga. Per i rossoblù doppie sedute di allenamento: dalle 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

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