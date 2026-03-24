Pulisic: "Adesso sto giocando bene. Via dal Milan? Non è il momento giusto per parlarne"

Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze: in arrivo 24 milioni
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L'americano è in scadenza nel 2027 con i rossoneri che però possono estendere un anno il contratto sfruttando un'opzione
Tornato a collezionare un assist in occasione della gara vinta col Torino, Christian Pulisic non sta certo vivendo il suo miglior momento al Milan. L'americano, stella dei rossoneri, non segna però dal 28 dicembre e negli ultimi giorni ha fatto parlare di sè più per i mancati passaggi a Leao in occasione della sfida con la Lazio che hanno scatenato la furia del portoghese. Ma l'ex Chelsea, intervistato Men's Journal, ha affermato di star vivendo un momento positivo: "Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene - ha detto ai colleghi americani -. Ci sono alti e bassi, la gente è pronta a osannarti appena fai qualche gol anche se giochi male".
Stuzzicato sul suo futuro, Pulisic ha poi rimandato ogni discorso: "La gente mi chiede delle notizie di mercato che legge ma io nemmeno le vedo - ha proseguito l'americano -. Ci sono momenti e sedi adatti per parlare di queste cose, e sicuramente non nel pieno della stagione mentre gioco. Non parlo con il mio agente di altri club e di andare altrove: questo argomento non mi tocca minimamente. Al momento sono felice al Milan". Milan che ha la facoltà di estendere autonomamente, di un anno, il contratto di Pulisic attualmente in scadenza nel 2027. Per questo a Casa Milan si respira una certa tranquillità sul futuro del fantasista.
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