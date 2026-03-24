Pulisic: "Adesso sto giocando bene. Via dal Milan? Non è il momento giusto per parlarne"

Tornato a collezionare un assist in occasione della gara vinta col Torino, Christian Pulisic non sta certo vivendo il suo miglior momento al Milan. L'americano, stella dei rossoneri, non segna però dal 28 dicembre e negli ultimi giorni ha fatto parlare di sè più per i mancati passaggi a Leao in occasione della sfida con la Lazio che hanno scatenato la furia del portoghese. Ma l'ex Chelsea, intervistato Men's Journal, ha affermato di star vivendo un momento positivo: "Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene - ha detto ai colleghi americani -. Ci sono alti e bassi, la gente è pronta a osannarti appena fai qualche gol anche se giochi male".