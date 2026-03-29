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Allarme Milan, Pulisic non è più Capitan America: "Periodo difficile"

Il digiuno di gol prosegue anche in nazionale e Pochettino gli toglie la fascia: "Ma resto positivo"

29 Mar 2026 - 18:32
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Cosa succede a Christian Pulisic? L’attaccante americano del Milan non è riuscito a sbloccarsi neanche in nazionale nell’amichevole persa 5-2 col Belgio, prolungando così il digiuno di gol che dura da inizio 2026 e che fa suonare forte l’allarme in casa rossonera in vista del finale di stagione. Anche contro la squadra di Saelemaekers Capitan America, o forse sarebbe meglio dire ex Capitan America perché negli ultimi mesi la fascia è finita quasi sempre sul braccio di Ream, non è riuscito a incidere ed è apparso ancora una volta in difficoltà a livello fisico in un 2026 davvero avaro di sorrisi per lui dopo un inizio di stagione scintillante (l’ultima rete è del 28 dicembre 2025 contro il Verona).

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Un momento sicuramente difficile, ma Pulisic dopo la batosta col Balgio (e almeno due occasioni divorate) prova a restare positivo: "Sono deluso, devo concretizzare le mie occasioni. In certi momenti mi aspetto senza dubbio di fare meglio - ha detto a fine gara - È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno" le sue parole riportate da The Athletic. 

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