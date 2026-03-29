Allarme Milan, Pulisic non è più Capitan America: "Periodo difficile"

Cosa succede a Christian Pulisic? L’attaccante americano del Milan non è riuscito a sbloccarsi neanche in nazionale nell’amichevole persa 5-2 col Belgio, prolungando così il digiuno di gol che dura da inizio 2026 e che fa suonare forte l’allarme in casa rossonera in vista del finale di stagione. Anche contro la squadra di Saelemaekers Capitan America, o forse sarebbe meglio dire ex Capitan America perché negli ultimi mesi la fascia è finita quasi sempre sul braccio di Ream, non è riuscito a incidere ed è apparso ancora una volta in difficoltà a livello fisico in un 2026 davvero avaro di sorrisi per lui dopo un inizio di stagione scintillante (l’ultima rete è del 28 dicembre 2025 contro il Verona).