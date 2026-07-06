Infortunio Santiago Gimenez in Messico-Inghilterra: in ospedale per gli esami, ansia Milan per il mercato

Le sue condizioni sono valutate in queste ore e si teme un'altra lesione dopo che lo scorso dicembre il classe 2001 si era operato proprio alla caviglia destra per recuperare al meglio per il finale di stagione e per i Mondiali 2026. Un infortunio che potrebbe complicare i piani rossoneri sul mercato visto che Gimenez è in uscita ma, a questo punto, tutto dipenderà dall'esito degli esami e degli eventuali tempi di recupero.