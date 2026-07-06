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Infortunio Santiago Gimenez in Messico-Inghilterra: in ospedale per gli esami, ansia Milan per il mercato

Infortunio Santiago Gimenez durante Messico-Inghilterra: l'attaccante del Milan portato in ospedale per gli esami

06 Lug 2026 - 07:20
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Infortunio alla caviglia destra per Santiago Gimenez: nei minuti finali di Messico-Inghilterra, l'attaccante del Milan ha messo male sul campo il piede destro piegandolo in modo innaturale. Gimenez nel forcing finale della sua nazionale è rimasto a terra fuori dal campo, dolorante, per poi essere trasportato in barella negli spogliatoi e da lì un'ambulanza l'ha portato in ospedale per ulteriori esami. Gimenez era entrato al 61' al posto di Mora ma non è riuscito a completare la partita.

Gimenez, il video dell'infortunio

 

Le sue condizioni sono valutate in queste ore e si teme un'altra lesione dopo che lo scorso dicembre il classe 2001 si era operato proprio alla caviglia destra per recuperare al meglio per il finale di stagione e per i Mondiali 2026. Un infortunio che potrebbe complicare i piani rossoneri sul mercato visto che Gimenez è in uscita ma, a questo punto, tutto dipenderà dall'esito degli esami e degli eventuali tempi di recupero.

I giornali sportivi: lunedì 6 luglio 2026

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