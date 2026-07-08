La mossa di Cardinale: dopo quattro anni… si prende il Milan

Consapevole che il terreno dove combatte, la serie A non è il brutto anatroccolo che si vuole dipingere. Basta cominciare a cambiare mentalità, a uscire dall’immobilismo e dal conservatorismo tipici della nostra cultura. Quindi la prima scelta disruptive è stata quella di Rubén Amorim, definito “tecnico innovativo della nuova generazione” non un allenatore del “solito giro”. Il tutto accompagnato da idee e operazioni tese a costruire un Milan che sia da scudetto, altro che qualificazione alla Champions League come si indicava fino all’anno scorso. Un Milan che non lotti per uscire con un punto contro le grandi o che vinca i derby senza appagare chi ama l’estetica, ma un Milan che giochi sempre per segnare e per vincere. Queste le sue idee. Perché il Milan deve essere da entertainment anche in campo, non solo sulle tribune, sui media o negli store. Tra i mille affari, ora il Milan è in cima ai suoi pensieri. Un impegno totalizzante fino a quando la società non marcerà verso la direzione auspicata. Che alla fine il miglior acquisto per la prossima stagione del Milan sia Gerry Cardinale? Ce lo dirà il campo, ma dal 7 luglio 2026 per i tifosi rossoneri (i più pessimisti temevano addirittura la mancata iscrizione al campionato) ci sono più speranze che sia proprio così.