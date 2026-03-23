Lewandowski tiene sul filo Milan e Juve. Intanto il Barcellona ha il piano per trattenerlo

Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze: in arrivo 24 milioni
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Il polacco deve decidere cosa fare del suo futuro e pubblicamente continua a non sbilanciarsi
Il Milan per ripetere la fortunata operazione in stile Modric, la Juventus per regalarsi un bomber di sicuro affidamento dopo un anno difficile sul fronte attacco. Entrambi i big italiani non perdono di vista Robert Lewandowski che però continua a prendere tempo sul suo futuro. Il 37enne è in scadenza con il Barcellona e dalla Spagna rivelano che le possibilità di una sua permanenza in blaugrana sono in netto aumento. A spingere verso questa direzione sarebbe il presidente Laporta, intenzionato a offrirgli un contratto annuale come ricompensa per alcune rinunce economiche al momento dell'arrivo al Barcellona nel 2022.
Si vedrà, intanto Lewandowski preferisce nascondere i suoi piani per il futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa - le parole dell'ex Borussia Dortmund dal ritiro dal Polonia -. Mi sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione. Probabilmente non accadrà presto".
Almeno pubblicamente quindi, Lewandowski continua a non esporsi tenendo la bocca chiusa senza lanciare segnali. L'unica certezza al momento, è che il Milan ha un poker di candidati per l'attacco della prossima stagione, mentre la Juventus sta cercando di trattenere Dusan Vlahovic: le prossime ore saranno decisive.
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