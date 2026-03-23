L'INTRECCIO

Lewandowski tiene sul filo Milan e Juve. Intanto il Barcellona ha il piano per trattenerlo

Il polacco deve decidere cosa fare del suo futuro e pubblicamente continua a non sbilanciarsi 

23 Mar 2026 - 22:17
videovideo

Il Milan per ripetere la fortunata operazione in stile Modric, la Juventus per regalarsi un bomber di sicuro affidamento dopo un anno difficile sul fronte attacco. Entrambi i big italiani non perdono di vista Robert Lewandowski che però continua a prendere tempo sul suo futuro. Il 37enne è in scadenza con il Barcellona e dalla Spagna rivelano che le possibilità di una sua permanenza in blaugrana sono in netto aumento. A spingere verso questa direzione sarebbe il presidente Laporta, intenzionato a offrirgli un contratto annuale come ricompensa per alcune rinunce economiche al momento dell'arrivo al Barcellona nel 2022.

Si vedrà, intanto Lewandowski preferisce nascondere i suoi piani per il futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa - le parole dell'ex Borussia Dortmund dal ritiro dal Polonia -. Mi sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione. Probabilmente non accadrà presto".

Almeno pubblicamente quindi, Lewandowski continua a non esporsi tenendo la bocca chiusa senza lanciare segnali. L'unica certezza al momento, è che il Milan ha un poker di candidati per l'attacco della prossima stagione, mentre la Juventus sta cercando di trattenere Dusan Vlahovic: le prossime ore saranno decisive.

Milan, il Fulham vuole riscattare Chukwueze: in arrivo 24 milioni

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

milan
juventus
lewandowski
barcellona
laporta

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Castro illumina, il Milan ci pensa sul serio: l'ostacolo Premier e il vecchio interesse dell'Inter

Milan, Tare al lavoro per un centrocampo da sogno. Leao è sul mercato, ma quanto vale?

Leao, delitto e castigo: dopo le bizze di Roma il Milan lo mette sul mercato

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Manuel Akanji ha fatto gola al Milan, poi sul finire dell'estate 2025 è finito all'Inter al posto di Pavard

Da Nesta a Thuram e Akanji: quando il derby è sul calciomercato

Mateo Retegui

Tare e Moggi a cena: c'è Retegui nel menù del Milan? Ritorno di fiamma per il bomber

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:16
Panchine bollenti in Serie B: cambia anche la Reggiana, pronto Bisoli
20:08
Serie B, il Padova sceglie Breda per raggiungere la salvezza: è ufficiale
19:12
Klopp: "Non sono ancora in pensione, ma su Germania e Real solo voci"
17:16
Il Siviglia esonera il tecnico Matias Almeyda
15:30
Spezia, via Donadoni: in panchina torna D'Angelo