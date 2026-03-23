Lewandowski tiene sul filo Milan e Juve. Intanto il Barcellona ha il piano per trattenerlo

Si vedrà, intanto Lewandowski preferisce nascondere i suoi piani per il futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa - le parole dell'ex Borussia Dortmund dal ritiro dal Polonia -. Mi sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione. Probabilmente non accadrà presto".