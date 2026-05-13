Pulisic ok ma va in panchina, a Genova Allegri cambia il Milan

Decisivi in questo senso i segnali mostrati contro l’Atalanta soprattutto dall’ex Chelsea, che coi nerazzurri ha segnato su rigore e preso una traversa e sembra l’unico sicuro di una maglia. Al suo fianco come detto favorito il centravanti tedesco, che in una partita complessa come quella di Genova deve offrire un riferimento fisico in area, per il resto la formazione è praticamente fatta: sarà il solito 3-5-2 con Athekame e Bartesaghi sulle fasce che sono scelte obbligate e con Rabiot, Ricci e Fofana in mezzo. Al momento l’unico ballottaggio è in difesa tra Tomori e De Winter e poi c’è la speranza, la suggestione Modric.