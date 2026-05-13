VERSO GENOA-MILAN

Pulisic ok ma va in panchina, a Genova Allegri cambia il Milan

L’americano è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il tecnico pensa a Nkunku-Fullkrug: decisivi i segnali mostrati contro l’Atalanta

13 Mag 2026 - 18:17
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180 minuti da non sbagliare per non buttare all’aria l’intera stagione. In attesa di sapere quando e a che ora si giocherà, da domani il Milan sarà in ritiro per preparare la decisiva sfida sul campo del Genoa di De Rossi, che è salvo ma di certo desideroso di aiutare la Roma nella corsa alla prossima Champions League. L’avvicinamento alla sfida di Marassi, dove Allegri dovrà rinunciare a Leao, Saelemaeker ed Estupinan che saranno squalificati, inizia con una buona notizia per il tecnico, che nell’allenamento odierno ha ritrovato col gruppo Christian Pulisic, costretto a saltare all'ultimo la sfida contro l'Atalanta per un problema muscolare al gluteo (gli esami avevano già escluso lesioni).

L’americano torna quindi a disposizione ed è certamente un recupero molto importante per i rossoneri, ma non è affatto detto che scenderà in campo dal primo minuto. Visto che Gimenez ha deluso ancora e gettato al vento l’ennesima possibilità, Allegri ad oggi sembra infatti orientato a puntare sull’inedita coppia Nkunku-Fullkrug, che dal 1’ quest’anno si è vista solo a Napoli e che finora in stagione ha giocato insieme soltanto 172 minuti, spezzettati tra nove partite.

Decisivi in questo senso i segnali mostrati contro l’Atalanta soprattutto dall’ex Chelsea, che coi nerazzurri ha segnato su rigore e preso una traversa e sembra l’unico sicuro di una maglia. Al suo fianco come detto favorito il centravanti tedesco, che in una partita complessa come quella di Genova deve offrire un riferimento fisico in area, per il resto la formazione è praticamente fatta: sarà il solito 3-5-2 con Athekame e Bartesaghi sulle fasce che sono scelte obbligate e con Rabiot, Ricci e Fofana in mezzo. Al momento l’unico ballottaggio è in difesa tra Tomori e De Winter e poi c’è la speranza, la suggestione Modric.

Dopo la frattura dello zigomo rimediato contro la Juventus e la conseguente operazione, la sua stagione sembrava finita in anticipo, ma il centrocampista croato vorrebbe provare a rientrare già con il Grifone indossando una maschera protettiva. Al momento nello staff medico del Milan non sembrano molto convinti della cosa, ma non è da escludere che in questi giorni vengano fatti degli esami per capire se ci possa essere una possibilità.

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