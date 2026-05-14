Serie D, dramma Chieti: penalizzato di 11 punti e retrocesso in Eccellenza

Brutte notizie per il Calcio Chieti, club partecipante al campionato di serie D. La Corte d'appello federale ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Procura Federale infliggendo 11 punti di penalizzazione nei confronti della società che, dunque, retrocederà direttamente in Eccellenza senza passare per i playout. Doccia gelata per i supporter neroverdi e per l'intera città costretta a ripartire dal campionato regionale. A meno di eventuali colpi di scena o ricorsi, a giocare il playout del girone F saranno Recanatese e San Marino.