"La nostra nazionale è la nazionale di calcio del tempo di guerra - ha aggiunto Taj Sarà un pilastro di autorità e resistenza". Durante la cerimonia, i presenti sventolavano bandiere e intonavano cori e slogan, alcuni con cartelli e immagini del defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi israelo-americani contro l'Iran che hanno dato inizio alla guerra in Medio Oriente. "Per il sangue dei martiri, cantate l'inno nazionale con fermezza e senza esitazione", recitava un cartello.