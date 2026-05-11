MILAN

Allegri, girone di ritorno horror: con l'ultima Juve fece peggio. Dopo il derby media punti da retrocessione

Numeri shock per il tecnico rossonero dopo una prima parte di stagione che faceva presagire un finale diverso

11 Mag 2026 - 11:29
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Salvato dalla curva che non lo ha contestato, c'è tanto di Allegri nella crisi del Milan che sta sprofondando dopo il brillante inizio di stagione. La caduta dei rossoneri è testimoniata dai numeri: nel girone di ritorno Allegri ha collezionato appena 25 punti, addirittura meno di Conceiçao allo stesso punto della scorsa stagione. Il portoghese, con una Supercoppa Italiana vinta e con il pass per finale di Coppa Italia (alla fine persa al cospetto del Bologna), toccò comunque quota 30. Dal 2018/2019 a oggi, nessuno ha fatto peggio di Allegri dalla 19esima alla 36esima giornata.

Focalizzandosi sulle ultime otto giornate, il bilancio è ancora peggiore: dopo il derby vinto lo scorso 8 marzo, il Milan ha totalizzato due vittorie, cinque sconfitte e un pareggio. Totale sette punti in otto giornate, numeri da retrocessione. Nello stesso periodo hanno fatto peggio solo Verona (2 punti), Pisa (3) e Lecce (5). Insomma un crollo verticale con una costante: la difficoltà a segnare e a creare gioco. Con l'Atalanta sono arrivati due gol sì, ma entrambi da fermo (calcio di punizione e rigore).

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Il bilancio horror nel girone di ritorno non è una novità per Allegri: la sua ultima Juventus riuscì a fare addirittura peggio. Dopo una prima parte più che positiva nella stagione 2023/2024 (46 punti in 19 partite), ecco arrivare il tracollo: appena 21 punti nelle successive 17 partite. La storia poi la conosciamo tutti: la vittoria della Coppa Italia ai danni dell'Inter e subito dopo l'esonero, anche a causa della sfuriata in panchina (e del litigio con Giuntoli). Alla fine la Juventus centrò la Champions anche ai quattro punti ottenuti nelle ultime due giornate sotto la gestione targata Montero.

Allegri, rabbia e "strip-tease" nel finale

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