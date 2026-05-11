Allegri, girone di ritorno horror: con l'ultima Juve fece peggio. Dopo il derby media punti da retrocessione

Focalizzandosi sulle ultime otto giornate, il bilancio è ancora peggiore: dopo il derby vinto lo scorso 8 marzo, il Milan ha totalizzato due vittorie, cinque sconfitte e un pareggio. Totale sette punti in otto giornate, numeri da retrocessione. Nello stesso periodo hanno fatto peggio solo Verona (2 punti), Pisa (3) e Lecce (5). Insomma un crollo verticale con una costante: la difficoltà a segnare e a creare gioco. Con l'Atalanta sono arrivati due gol sì, ma entrambi da fermo (calcio di punizione e rigore).