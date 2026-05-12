Modric vuole rientrare già col Genoa: esami e poi possibile maschera protettiva
Il croato sta provando a essere disponibile per la trasferta di "Marassi" nonostante la frattura dello zigomo
Sarà un caso, ma le due sconfitte consecutive del Milan contro Sassuolo e Atalanta sono arrivate senza Luka Modric in campo. Il campione croato si è infortunato (frattura dello zigomo) in un duro scontro con Locatelli a San Siro nel finale della sfida con la Juve e da quel momento la squadra di Allegri ha perso il suo faro. E ora rischia di perdere anche la Champions League.
Per questo Modric avrebbe deciso di fare di tutto per rientrare prima che sia finita la stagione. L'ex Real Madrid vorrebbe esserci già domenica a "Marassi", dove sarà fondamentale per il Diavolo conquistare i tre punti al cospetto del Genoa. Per riuscirci, prima si sottoporrà a un esame per capire come sta progredendo la guarigione e, se il riscontro sarà positivo, valuterà la possibilità di andare almeno in panchina indossando una maschera protettiva del volto. Simile a quella resa famosa da Osimhen, per intenderci.
Certo, servirà il via libera dello staff medico rossonero, ma Modric farà di tutto per esserci e aiutare i compagni e Allegri a ottenere l'obiettivo fissato a inizio stagione. Solo dopo si potrà parlare del suo futuro.