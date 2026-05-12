Modric vuole rientrare già col Genoa: esami e poi possibile maschera protettiva

Sarà un caso, ma le due sconfitte consecutive del Milan contro Sassuolo e Atalanta sono arrivate senza Luka Modric in campo. Il campione croato si è infortunato (frattura dello zigomo) in un duro scontro con Locatelli a San Siro nel finale della sfida con la Juve e da quel momento la squadra di Allegri ha perso il suo faro. E ora rischia di perdere anche la Champions League.