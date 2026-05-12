Milan, sorriso Pulisic: nessuna lesione, col Genoa ci sarà

Domenica il Milan sarà impegnato in casa del Genoa in una partita da vincere a tutti i costi e non potrà contare su Leao, Saelemaeker ed Estupinan che erano diffidati e sono stati ammoniti contro l'Atalanta, ma la buona notizia per Massimiliano Allegri arriva da Christian Pulisic, che aveva saltato il match contro i nerazzurri per un problema muscolare al gluteo: gli esami a cu si è sottoposto l'americano hanno infatti escluso lesioni e dunque l'attaccante sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica.