Serie A, Italiano: "Volevamo la partita più bella da vincere per il Bologna"

"Avevamo voglia di riscattare queste ultime partite, qualche critica secondo me giusta ma un po' eccessiva per come è andata la stagione. Non si può sempre stupire e vincere dei trofei. Ottima gara premiata da un buon primo tempo giocato con qualità e creando occasioni. Siamo contenti, perché avevamo voglia di aggiungere qualche punto alla classifica, speriamo di renderla più bella". Lo ha detto Vincenzo Italiano, il tecnico del Bologna dopo la vittoria in casa del Napoli. Il tecnico fa i complimenti alla squadra nel primo tempo: "l'allenatore quando inizia la partita sta nell'area tecnica e i calciatori di qualità fanno vincere le partite ed esaltano tutto. Bernardeschi è tornato quello che conoscevamo fisicamente, è esploso e siamo contenti. Rowe dopo i primi mesi è esploso anche lui. Ha l'uno contro uno, imprevedibilità. Può diventare un pezzo importante, perché è un giocatore di grande qualità". "Venivamo da 4 partite - ha detto - senza far gol, un dato troppo brutto per essere vero anche se Orsolini ha il record europeo di legni. Non potevamo ancora una volta fare zero gol. Oggi abbiamo fatto tutto quello preparato in fase offensiva, poi quando quelli in mezzo al campo girano si possono vincere le partite. E' mancato un po' il crederci? In ritiro avevo previsto i problemi, perché 72 ore sono troppo poche per recuperare, sei costretto a ruotare. Noi quest'anno abbiamo avuto troppe difficoltà, adesso siamo a 52 vediamo se possiamo avvicinare la quota 62 dell'anno scorso".