L'algoritmo premia la Juventus: chi andrà in Champions oltre ai bianconeri

Analisi Predictor Opta: Juventus favorita per la Champions, duello Milan-Roma per il quarto posto. Le percentuali e il sogno Como di Fabregas

12 Mag 2026 - 10:00

Il Predictor di Opta delinea un finale di campionato incandescente per la zona Champions, prevedendo una Juventus al terzo posto con una proiezione di circa 72 punti e il 74,71% di probabilità di qualificazione. Secondo le migliaia di simulazioni basate su serie storiche e stato di forma, il vero duello per l'ultimo pass vedrebbe Milan e Roma appaiate a quota 70 punti, con i rossoneri leggermente favoriti dagli scontri diretti e accreditati di un 59,17% di chance contro il 47,88% dei giallorossi.

Più complicata la situazione per il Como di Fabregas, il cui approdo nell'Europa che conta si ferma al 21,36%, rendendo il sesto posto lo scenario più verosimile per i lariani. Questo piazzamento, in attesa dell'esito della finale di Coppa Italia tra Inter e Milan che potrebbe rimescolare le gerarchie fino alla settima posizione occupata dall'Atalanta, condannerebbe attualmente il Como ai preliminari di Conference League.

Con il Napoli che ha il 97% di certezze di arrivare secondo, la lotta per i restanti posti per la qualificazione Champions si preannuncia serrata.

Ultimi video

02:01
SRV RULLO COPPA ITALIA: MANUALE E ISTRUZIONI 11/5 (MUSICATO) SRV EDL

Finale Coppa Italia, Lazio-Inter: tutto quello che c'è da sapere

02:27
MCH LAZIO RIFINITURA PRE INTER FINALE COPPA ITALIA 12/05 MCH

Guarda la rifinitura della Lazio prima della Finale: tensione al massimo

01:01
13 MCH SARRI FUMA PRE INTER 12/05 MCH

Sarri e la sigaretta "finale": fuma e pensa alla formazione anti-Inter

02:18
MCH BENFICA-BRAGA MCH

Benfica, solo 2-2 in casa col Braga: Mou si salva al 95' su rigore

00:56
MCH INTER THURAM IN GRUPPO MCH

L'Inter recupera Thuram: il francese lavora in gruppo

01:08
MCH CHIVU CARICA LAUTARO - PRE LAZIO 12/05 MCH

Chivu "mentalizza" Lautaro prima della finale: carica e… "Sium" alla CR7

03:07
Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

02:12
Parma-Roma 2-3: gli highlights

Parma-Roma 2-3: gli highlights

01:17
Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

03:35
MCH LA PARATA DEL BARCELLONA CAMPIONE DI LIGA MCH

La parata del pullman del Barcellona coi giocatori che festeggiano la 29esima Liga

01:43
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" - LA STATURA MORALE DI FLICK 11/5 SRV

Callegari mette 'like' a Flick: "Uomo con grande forza di volontà"

01:59
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" IL CROLLO MILAN 11/5

Callegari non mette 'like' al Milan: "Crollo e crisi società"

02:04
SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

00:59
SRV RULLO SUPERMOVIOLA NAPOLI-BOLOGNA 11/5 SRV

La Supermoviola di Napoli-Bologna: il Var aiuta Piccinini sul rigore

02:01
SRV RULLO COPPA ITALIA: MANUALE E ISTRUZIONI 11/5 (MUSICATO) SRV EDL

Finale Coppa Italia, Lazio-Inter: tutto quello che c'è da sapere

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Baschirotto
13:08
Cremonese: intervento riuscito per Federico Baschirotto
Dembelé – 135 mln dal Dortmund al Barça
12:28
Psg, Dembélé miglior giocatore Ligue 1 per secondo anno di fila
 Szczesny
12:27
Barça, Szczesny dimentica Buffon: "Per la prima volta gioco con un portiere più bravo di me"
La Champions League tra certezze e sogni
11:57
Oltre 59mila combinazioni possibili, corsa Champions da pazzi: e se arrivano tutti a 71?
Davide Ancelotti potrebbe rispondere all'identikit di Ranieri: i tifosi magari pensano più che altro a papà Carlo, anche perché per il figlio sarebbe la prima esperienza come capo allenatore. Ma con un insegnante del genere...
10:58
Ancelotti Jr: "Prima mondiale con papà Carlo e poi spero di poter allenare un club"