L'algoritmo premia la Juventus: chi andrà in Champions oltre ai bianconeri
Analisi Predictor Opta: Juventus favorita per la Champions, duello Milan-Roma per il quarto posto. Le percentuali e il sogno Como di Fabregas
Il Predictor di Opta delinea un finale di campionato incandescente per la zona Champions, prevedendo una Juventus al terzo posto con una proiezione di circa 72 punti e il 74,71% di probabilità di qualificazione. Secondo le migliaia di simulazioni basate su serie storiche e stato di forma, il vero duello per l'ultimo pass vedrebbe Milan e Roma appaiate a quota 70 punti, con i rossoneri leggermente favoriti dagli scontri diretti e accreditati di un 59,17% di chance contro il 47,88% dei giallorossi.
Più complicata la situazione per il Como di Fabregas, il cui approdo nell'Europa che conta si ferma al 21,36%, rendendo il sesto posto lo scenario più verosimile per i lariani. Questo piazzamento, in attesa dell'esito della finale di Coppa Italia tra Inter e Milan che potrebbe rimescolare le gerarchie fino alla settima posizione occupata dall'Atalanta, condannerebbe attualmente il Como ai preliminari di Conference League.
Con il Napoli che ha il 97% di certezze di arrivare secondo, la lotta per i restanti posti per la qualificazione Champions si preannuncia serrata.