L'algoritmo premia la Juventus: chi andrà in Champions oltre ai bianconeri

Il Predictor di Opta delinea un finale di campionato incandescente per la zona Champions, prevedendo una Juventus al terzo posto con una proiezione di circa 72 punti e il 74,71% di probabilità di qualificazione. Secondo le migliaia di simulazioni basate su serie storiche e stato di forma, il vero duello per l'ultimo pass vedrebbe Milan e Roma appaiate a quota 70 punti, con i rossoneri leggermente favoriti dagli scontri diretti e accreditati di un 59,17% di chance contro il 47,88% dei giallorossi.