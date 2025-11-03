Milan, una vittoria "alla Allegri" con troppi brividi

Qual è quello reale? Quello del primo tempo disattento e spento, ma cinico alla prima vera occasione, o quello arrembante e propositivo della seconda frazione, veloce e divertente? Dopo 10 giornate si sono visti tutti questi Milan in campo, con i rossoneri che avrebbero di certo meritato di più in classifica se non si fossero fatti male più volte da soli. Ma dagli errori si impara (forse) e con la Roma quello che stava per ripetersi è stato evitato. All'avvio choc, dominante dei giallorossi con tantissimi errori di valutazione dal punto di vista difensivo, ha fatto seguito l'ordine e il cinismo, con Pavlovic che da attaccante aggiunto ha trasformato in gol la prima vera e propria palla gol. Nella ripresa la situazione si è di fatto ribaltata col Milan più propositivo e arrembante fino al ritorno della Roma con tanto di rigore parato da Maignan a Dybala.